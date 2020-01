Dni wolne na opiekę nad dzieckiem 2020 - wniosek

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem w 2020 r.

Dni wolne z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym przysługują w dniach albo godzinach. Pracownik może wykorzystać 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Niewykorzystane dni wolne na opiekę przepadają wraz z końcem roku. Wymiar ten nie zwiększa się w przypadku posiadania większej liczby dzieci. Zawsze będą to 2 dni albo 16 godzin, nawet jeśli rodzic ma na wychowaniu dwójkę lub większą liczbę dzieci. Co istotne, uprawnienie to przysługuje wyłącznie jednemu z zatrudnionych rodziców (art. 1891 Kodeksu pracy) . Jeśli matka dziecka skorzysta z tego prawa, ojciec nie będzie mógł już wnioskować o dni na opiekę nad dzieckiem w tym roku kalendarzowym.

Wynagrodzenie za czas opieki nad dzieckiem

Za czas 2 dni wolnych na opiekę nad zdrowym dzieckiem przyznawanych na podstawie art. 188 Kodeksu pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Oblicza się je jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Od tej sytuacji należy odróżnić przypadek choroby dziecka, kiedy pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie na dziecko i konieczna jest osobista opieka rodzica nad dzieckiem. ZUS przyznaje wówczas zasiłek opiekuńczy. Należy w tym celu złożyć do kadr druk Z-15A. Jest to wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem . Należy jednak podkreślić, że nie jest to sytuacja omawiana w tym artykule. Za czas 2 dni bądź 16 godzin przyznawanych pracownikowi z art. 188 Kodeksu pracy otrzymuje się wynagrodzenie od pracodawcy obliczane jak za urlop wypoczynkowy.

Wniosek o dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Jak już zostało wspomniane, aby uzyskać wolne na opiekę nad dzieckiem, konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Podstawą prawną jest art. 188 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym: „Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”

Decydując się na opcję dniową, pracownik ma dwa warianty:

jeden wniosek o 2 dni wolnego

dwa wnioski o 1 dzień wolnego.

Opcja godzinowa została wprowadzona 2 stycznia 2016 r. Daje ona więcej możliwości.

Jak podejmuje się decyzję o sposobie korzystania z wolnego na opiekę na dziecko?

Składając pierwszy w danym roku kalendarzowym wniosek o dni wolne na opiekę, podejmuje się decyzję, czy będą one wykorzystywane w dniach czy w godzinach. Jeśli pierwszy wniosek w 2020 r. zawiera prośbę o 1 dzień, pozostanie do wykorzystania kolejny 1 dzień. Natomiast wnioskowanie po raz pierwszy w roku o kilka godzin wolnego na opiekę nad zdrowym dzieckiem spowoduje konieczność wykorzystania pozostałego wymiaru również w godzinach. Warto zwrócić uwagę na to, że w niektórych sytuacjach korzystniej jest wnioskować o wolne w dniach. Czasami dzień pracy może zgodnie z rozkładem czasu pracy danego pracownika wynosić więcej niż 8 godzin, a co za tym idzie pracownik w konsekwencji wykorzysta więcej niż 16 godzin wolnego od pracy na opiekę.