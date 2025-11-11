11 listopada - rząd wydał ważny komunikat. Nie dostosujesz się to: kara grzywny, aresztu, czy nawet pozbawienia wolności do roku

W Polsce w dniu 11 listopada obchodzimy szczególnie ważne święto dla naszego narodu i państwa: Narodowe Święto Niepodległości. Już jakiś czas temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało ważny komunikat, wręcz przewodnik jak postępować (m.in.) w tym czasie. W tytule artykułu mowa o dniach wcześniejszych, bo 9 i 10 listopada - bo wiele osób już wtedy zaczyna świętowanie, a nawet i wcześniej bo 8 listopada. Nieznajomość prawa szkodzi, więc wyjaśniamy wszystko, bo w najgorszym wypadku za nieprzestrzeganie przepisów ustawowych grozi kara grzywny, aresztu, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do roku. Chyba nikt z nas nie chciałby spędzić weekendu listopadowego w areszcie!

Jakie święto jest 11 listopada?

Święto Niepodległości 11 listopada upamiętnia jedną z najważniejszych dat w historii polskiej państwowości. Tego dnia w 1918 r. we francuskim Compiègne zawarto rozejm, który oznaczał klęskę Niemiec w I wojnie światowej. Zawarty na jego podstawie Traktat Wersalski otworzył drogę do odrodzenia państwa polskiego po 123 latach zaborów. Do 1937 r. było to święto wojskowe a uroczystościom nadano rangę święta państwowego. Po zakończeniu II wojny światowej rząd Polski, w pełni zależny od Związku Sowieckiego, zniósł święto. Narodowe Święto Niepodległości odzyskało swoją rangę w 1989 r. Od tego czasu w obchodach biorą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i tysiące Polaków.

Czy 11 listopada 2025 roku jest dniem wolnym od pracy?

Tak, dzień 11 listopada jest wolny od pracy, na co wskazuje ustawa z dnia 11 marca 1999 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920). Dzień 11 listopada wypada w 2025 r. we wtorek. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Co jeśli ktoś pracuje 11 listopada? Kiedy pracownicy powinni wykorzystać dzień wolny za 11 listopada?

To zależy od wewnętrznych uregulowań w zakładzie pracy i decyzji pracodawcy. Niemniej jednak zgodnie z przepisami KP pracownicy powinni odebrać dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypadło święto. Zazwyczaj stosowany jest miesięczny okres rozliczeniowy, co oznacza, że dodatkowy dzień wolny powinien zostać wykorzystany w miesiącu, czy w którym wypada święto państwowe. Bez znaczenia pozostaje to, czy dzień wolny zostanie wykorzystany przed świętem wypadającym 11 listopada, czy po nim.

Czy 11 listopada są otwarte sklepy?

Nie, w dniu 11 listopada nie będę otwarte sklepy, ponieważ w tym dniu przypada Narodowe Święto Niepodległości i jest to dzień wolny od pracy, chociaż jest to w wtorek. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158) określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Trzech na czterech Polaków uważa, że wywieszanie flagi w święta państwowe to przejaw patriotyzmu

Polacy są dumni z siebie i swojego kraju – 56 proc. odczuwa dumę z bycia Polakiem, a 60 proc. deklaruje dumę z własnego rozwoju. Poczucie wspólnoty narodowej, przywiązanie do tradycji i docenianie dziedzictwa historycznego nadal odgrywają istotną rolę w kształtowaniu tożsamości społecznej. Aż 73 proc. badanych wskazuje, że wywieszanie flagi w święta państwowe jest przejawem patriotyzmu. Wyniki reprezentatywnego badania przeprowadzonego na potrzeby kampanii We Did It In Poland Fundacji WłączeniPlus pokazują, że mimo podziałów społecznych i krytycznego spojrzenia na niektóre aspekty, Polacy w większości pozytywnie postrzegają zarówno swój kraj, jak i samych siebie.

Czy urzędy będą otwarte 10 i 11 listopada 2025?

Większość urzędów w Polsce, w dniu 10 listopada 2025 r. jest nieczynnych., a 11 listopada nieczynne są wszystkie. Zresztą premier wydał zarządzenie co do pracowników administracyjnych, że 2 maja i 10 listopada to dni wolne od pracy.

Czy 11 listopada trzeba iść do kościoła?

Nie, 11 listopada nie ma obowiązku pójścia do kościoła, ponieważ jest to święto państwowe, a nie kościelne. Tego dnia katolicy decydują we własnym sumieniu czy idą do kościoła na mszę czy nie. Dzień 11 listopada to nie jest święto kościelne nakazane.

Dlaczego obchodzimy święto 11 listopada?

Święto 11 listopada obchodzimy dla uczczenia naszej tożsamości narodowej i polskości. To święto, które ma wyrażać szacunek do naszego narodu, do walki o niepodległości, do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Przykład WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE FLAGI I GODŁA W Internecie możemy znaleźć wiele wątpliwości na temat zasad wieszania flagi, kolorów czy godła. Przykładowo jeden z Internatów pisze: "Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów mógłby mi wyjaśnić następujący problem. Zawsze sądziłem, że flaga Polski to dwa kolory: biały i czerwony. Że mamy godło Polski - orła białego. I że są to dwie odmienne rzeczy. Że umieszczanie orła na tle flagi jest dopuszczalne na banderach okrętowych ale flaga - to po prostu dwa kolory. Wokół siebie widzę mnóstwo bander, również na instytucjach państwowych. Może mnie ktoś objaśni - czy to powszechna nieświadomość czy też coś się zmieniło?".

Czym jest flaga? Jak nie wolno wieszać flagi?

Wielu Polaków nie wie, że mamy w Polsce ważny akt prawny w omawianej kwestii, a mianowicie obowiązuje: ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 299). Nieprzestrzeganie tych przepisów jak i innych obowiązków dot. naszych symboli narodowych może się skończyć poważnymi konsekwencjami prawnymi. Ustawa określa m.in., że: Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.

Ważne Trzeba wiedzieć, że używany na lądzie, najbardziej rozpowszechniony rodzaj weksyliów o płacie prostokątnym, najczęściej o proporcjach 2:3 lub 1:2 (rzadziej 3:5 lub 5:8). Flagamocowana jest do liny, za pomocą której wciąga się ją na maszt. Flagi niesione podczas marszów, wywieszane z okien oraz mocowane na słupach i latarniach ulicznych mają płat przymocowany do drzewca. Flaga różni się tym od barw narodowych, że ma określone proporcje. W Polsce to 5:8. Z kolei barwy narodowe mogą być dowolnej długości i szerokości, ale szerokość obu pasów musi być taka sama.

Czym różni się flaga od barw narodowych?

Flaga Polski to biało-czerwony płat o określonych proporcjach – w naszym kraju wynoszą one 5:8, a także ściśle określone zasady jej eksponowania. Flaga państwowa zawsze ma pierwszeństwo przed innymi symbolami, podkreślając swoją nadrzędną rolę jako znak jedności narodowej.

Ważne Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA: 11 listopada - rząd wydał ważny komunikat. Nie dostosujesz się to: kara grzywny, aresztu, czy nawet pozbawienia wolności do roku. Miniprzewodniki „Biało-Czerwona”: wytyczne rządowe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uświadamia Polaków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od lat propaguje zasady prezentowania flagi zgodnie z tradycją i honorem. To w MSWiA powstał specjalny miniprzewodnik „Biało-Czerwona”. Przed Dniem Flagi RP warto przypomnieć sobie te zasady. Publikacja wskazuje między innymi różnice między flagą a barwami narodowymi. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Jak wynika z miniprzewodnika barwy narodowe różnią się od flagi państwowej RP tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości, trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Istnieje wiele form eksponowania barw narodowych np. poprzez noszenie ich w postaci biało-czerwonej kokardy narodowej w klapie płaszcza, marynarki lub żakietu.

ZAPAMIĘTAJ! 13 ZASAD DOTYCZĄCYCH FLAGI POLSKI

Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.

Weksylia mogą pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowiednio oświetlone.

Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podniesiona jest do połowy masztu. Na maszt stojący wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje. W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ PAPIERZA FRANCISZKA, ZAŁOBA NARODOWA ZOSTAŁ OGŁOSZONA NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2025 R., W DNIU POGRZEBU.

Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.

W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.

Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.

Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.

Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub stojakach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla patrzącego na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.

Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.

Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.

Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.

Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.

WYKROCZENIE: areszt i grzywna za naruszenie przepisów o godle, barwach i hymnie RP

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) określa wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Zgodnie z art. 49. § 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZESTĘPSTWO: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku dot. flagi, godła i innych symboli narodowych

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 383) wskazuje w przepisie art. 137. § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.