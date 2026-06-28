Tydzień pracy krótszy, ale godzin tyle samo. Można też pracować tylko w weekendy i święta. Co trzeba zrobić?
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Informacje dotyczące prac nad skróceniem czasu pracy nieco przycichły. Choć wiadomo, że program pilotażowy trwa, to jednak wprowadzenie tych korzystanych rozwiązań dla wszystkich pracowników wydaje się obecnie mniej prawdopodobne niż wcześniej. A z jakich elastycznych rozwiązań można korzystać już dziś?
- Tydzień pracy krótszy, ale godzin tyle samo
- Pracownicy mogą pracować tylko w weekendy i święta, ale czy wszyscy?
- Trzeba uważać na czas pracy
Przez wiele tygodni temat skrócenia czasu pracy nie schodził z nagłówków gazet i portali internetowych. Rządzący mówili o planach wprowadzenia tego rozwiązania i rozważali, czy czas pracy należy skrócić każdego dnia po trochu, czy może raczej zredukować liczbę dni roboczych w tygodniu. Resort pracy uruchomił też program pilotażowy dla pracodawców, w ramach którego mają oni przetestować oba warianty tego rozwiązania. I choć program trwa, to o skróceniu czasu pracy nie mówi się już tak często, za to coraz częściej i głośniej wspomina się o zmianach na rynku pracy i pogorszeniu sytuacji pracowników. Można więc z tego wnioskować, że jeśli nawet zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone, to z całą pewnością nie stanie się to szybko. Warto więc wiedzieć, jakie elastyczne rozwiązania dotyczące organizacji pracy są już teraz przewidziane w obowiązujących przepisach ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
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Tydzień pracy krótszy, ale godzin tyle samo
Zasadą jest, że czas pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Możliwość zastosowania w ramach tych norm systemu skróconego tygodnia pracy została przewidziana w art. 143 Kodeksu pracy. Przewiduje on możliwość zastosowania tego rozwiązania na pisemny wniosek pracownika. W takim przypadku dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Również w tym przypadku okres ten może zostać przedłużony na podstawie art. 129 § 2 Kodeksu pracy nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Istotą tego rozwiązania jest skrócenie liczby dni pracy w tygodniu, przy jednoczesnym zachowaniu takiej samej liczby godzin pracy. Takie rozwiązanie może być korzystne z rozmaitych powodów, np. w przypadku pracowników, którzy uczą się w trybie zaocznym, czy też dla osób, których miejsce zamieszkania znajduje się w innej miejscowości niż ich miejsce pracy, a które chcą wracać na weekend do domu. Obowiązujące przepisy nie poświęcają uwagi przyczynom, które miałyby leżeć u podstaw jego wprowadzenia. Każdorazowo jednak inicjatorem takiego rozwiązania musi być pracownik.
Pracownicy mogą pracować tylko w weekendy i święta, ale czy wszyscy?
Kolejnym szczególnym rozwiązaniem w zakresie czasu pracy, które mogą zastosować strony stosunku pracy jest system pracy weekendowej, o którym mowa w art. 144 Kodeksu pracy. Również ono może być wprowadzone jedynie na pisemny wniosek pracownika. Jego istotną jest to, że praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta i dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Także w tym przypadku w określonych okolicznościach okres ten może zostać przedłużony na podstawie art. 129 § 2 Kodeksu pracy nawet do 12 miesięcy. Ponieważ, jak wynika z przepisów, zastosowanie do pracownika tego systemu pracy następuje na podstawie umowy o pracę, a jednocześnie aby go zastosować, konieczne jest złożenie przez pracownika wniosku, przyjmuje się, że zaakceptowanie go przez pracodawcę jest równoznaczne z wprowadzeniem zmian w postanowieniach umowy łączącej pracownika i pracodawcę.
Trzeba uważać na czas pracy
W przypadku tego systemu czasu pracy, przy założeniu, że praca będzie wykonywana jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta, pracownik nie ma możliwości wypracowania liczby godzin przewidzianej zgodnie z normami czasu pracy dla zatrudnienia w pełnym wymiarze. Zastosowanie tego rozwiązania wiąże się więc z koniecznością obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika. Podejmując decyzję o zastosowaniu systemu pracy weekendowej trzeba pamiętać również o tym, że pracownikom, do których znajduje on zastosowanie nie przysługuje roszczenie o udzielenie raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy (art. 15112 kp). Oznacza to, że pracownicy świadczący pracę w ramach tego systemu mogą pracować we wszystkie niedziele przypadające w roku.
art. 143, art. 144 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)
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