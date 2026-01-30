Czy udział w firmowej imprezie to przychód i trzeba zapłacić podatek? Dyrektor KIS nie miał wątpliwości

REKLAMA

Firmowa wycieczka to atrakcja, która nie jest obowiązkowa. Czy decydując się na udział w niej, trzeba zapłacić podatek? Dyrektor KIS nie miał wątpliwości

Firmowa wycieczka to atrakcja, która nie jest obowiązkowa. Czy decydując się na udział w niej, trzeba zapłacić podatek? Dyrektor KIS nie miał wątpliwości

30 stycznia 2026, 08:35
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Czy uczestnicząc w wycieczce firmowej pracownik uzyskuje przychód, od którego musi zapłacić podatek dochodowy? Taką sprawę rozpatrywał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek pracodawcy, który chciał zaproponować pracownikom możliwość udziału w tego rodzaju aktywności.

Przychody ze stosunku pracy

Zasadą jest, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Jednak co to oznacza w praktyce? Czy pracodawca jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu każdego świadczenia, w tym nieodpłatnego, na rzecz pracownika? Tego rodzaju pytania należą do tych najczęściej rozpatrywanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Jednej z nich dotyczyła interpretacja indywidualna z 19 stycznia 2026 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.1024.2025.1.DJ).

Czy za udział w firmowej wycieczce pracownik musi zapłacić podatek?

Podatnik, który złożył wniosek o jej wydanie jest pracodawcą, który tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Chciałby zorganizować dla pracowników wycieczkę, która miałaby obejmować w szczególności zorganizowanie wspólnego przejazdu, zakup biletów wstępu na obiekty turystyczne, zorganizowanie obsługi przewodnika, a także wspólny posiłek. Udział w niej miałby być ogólnodostępny, dobrowolny, ogłoszony dla wszystkich pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów. Celem wycieczki ma być integracja pracowników, zwiększenie ich motywacji do pracy, wzmocnienie wzajemnych relacji, wymiana doświadczeń, dzięki czemu pracodawca ma uzyskać korzyść w postaci wzrostu efektywności pracy poszczególnych pracowników, jak i całego zespołu. Pracodawca uważa, że organizacja wycieczek leży w jego interesie, ponieważ integracja pracowników wpływa na motywację do pracy, zaangażowanie oraz wzajemne relacje pomiędzy pracownikami a także sprzyja poprawie atmosfery w pracy i zwiększeniu efektywności. W związku z tym pracodawca chciałby wiedzieć, czy kwota sfinansowania całości wycieczki turystyczno-krajoznawczej z ZFŚS będzie stanowiła dla pracowników oraz byłych pracowników przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy powstaną dla pracodawcy (jako płatnika) obowiązki związane z pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych?

Korzyść wymierna i przypisana pracownikowi

Przedstawiając własną opinię pracodawca wskazał, że jego zdaniem pracownicy nie uzyskają przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, nie powstaną dla niego obowiązki związane z pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na ten podatek.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedstawionym stanowiskiem, a w uzasadnieniu interpretacji wskazał, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji nieodpłatnych świadczeń, ale rozumienie tego pojęcia zostało wypracowane w orzecznictwie. Wynika z niego, że termin „nieodpłatne świadczenie” ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym, obejmuje bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Opierając się na tezach sformułowanych m.in. przez Trybunał Konstytucyjny, organ wskazał, że przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniesie pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia, jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym.
Oznacza to, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. Oznacza to, że udział pracowników w wycieczce zorganizowanej przez pracodawcę, która ma charakter dobrowolny i ogólnodostępny i której celem ma być integracja pracowników, zwiększenie ich motywacji do pracy, wzmocnienie wzajemnych relacji, wymiana doświadczeń - nie będzie stanowiła dla tych osób przysporzenia majątkowego. Tym samym nie będzie też stanowić nieodpłatnego świadczenia, a pracodawca nie będzie w tej sytuacji zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podstawa prawna

art. 11, art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Źródło: INFOR
