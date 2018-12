Usługi telekomunikacyjne - w życie weszły ważne zmiany w przepisach

W dniu 12.12.2018 r. w życie weszła duża nowelizacja prawa telekomunikacyjnego. Korzystne dla konsumentów zmiany precyzują przepisy dot. odstąpienia od umowy - konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, nawet jeśli przedsiębiorca uruchomił usługi. Co więcej, zmieniają się zasady dot. SMS-ów premium - po nowelizacji prawa telekomunikacyjnego dostawca usługi premium, musi uzyskać zgodę konsumenta zanim zacznie ją świadczyć. Wprowadzona zostanie również możliwość określenia u operatora kwoty, do której wyrażasz gotowość ponoszenia wydatków na SMS-y premium - domyślna to 35 zł.