Bezpieczne wakacje - jak to zrobić?

Jak wynika ze statystyk, Polacy wypoczywają poza miejscem zamieszkania około 15 dni rocznie. W tym czasie ich mieszkania są łakomym kąskiem dla złodziei, ale to nie wszystko – lista zagrożeń jest znacznie dłuższa. Jak im zapobiegać i dlaczego warto poprosić o pomoc sąsiadów? Zobaczcie naszą listę rzeczy, które powinniście wykonać przed wyjazdem, by wakacje były bezpieczne.

Wakacyjne zagrożenia

Wakacje to okres, w którym zostawiamy nasze domy i mieszkania bez opieki na wiele dni. Wiedzą o tym doskonale złodzieje, którzy w tym czasie często planują włamania. Lista metod sprawdzania przez złodziei, czy wyjechaliśmy na wakacje jest długa, a wraz z rozwojem technologii pojawiają się kolejne.

Jak złodzieje sprawdzają, czy mieszkanie jest puste?

obserwacja, czy okna są zamknięte. Obserwują też, czy w ciągu dnia to się zmienia

podrzucanie ulotek pod drzwi i obserwowanie, czy zostały uprzątnięte

obserwacja, czy w mieszkaniach pali się światło, a jeśli tak, to czy jest włączane o tej samej porze (dzięki temu złodziej wie, czy korzystamy z automatycznego włącznika)

sprawdzanie skrzynki pocztowej, czy jest regularnie opróżniana

dzwonienie domofonem do mieszkań, by sprawdzić, kto przebywa w domu

metoda na klamkę – sprawdzanie, czy drzwi wejściowe są zamknięte

metoda na ciastka – włamywacze podrzucają pod wycieraczkę ciasteczka. Jeśli się nie skruszą, wiedzą, że nikt nie wchodził do mieszkania

nasłuchiwanie pod drzwiami

monitorowanie mediów społecznościowych i czy są w nich informacje o naszych wyjazdach wakacyjnych

Włamanie to nie jedyne zagrożenie, jakie czyha na nasze domostwa. Nawet niewielkie nieszczelności w instalacji wodnej mogą po wielu dniach naszej nieobecności stać się wielkim problemem, a szkody mogą być wyliczane na bardzo duże kwoty. Dużym zagrożeniem może być również wadliwa instalacja gazowa. Dlatego by wyjazd był udany, należy wykonać szereg czynności. Dzięki temu na wakacjach będziemy mogli skupić się na wypoczynku.

Dobry sąsiad to skarb

Większość wymienionych wyżej niebezpieczeństw można ograniczyć dzięki dobrym relacjom sąsiedzkim. W razie jakiegokolwiek zagrożenia to właśnie sąsiad może zainterweniować szybciej niż policja, czy grupa ochroniarska i odstraszyć potencjalnego złodzieja. Sąsiad może także pomóc w usuwaniu śladów naszej dłuższej nieobecności – opróżniając naszą skrzynkę na listy pozbawi włamywaczy cennych dla nich wskazówek o tym, że w mieszkaniu nikt obecnie nie przebywa, o podlaniu kwiatów lub nakarmieniu kota nie wspominając. Może również przewietrzyć nasze mieszkanie oraz zebrać ulotki pozostawione pod drzwiami. Ponadto to dzięki sąsiadowi szkody po nieoczekiwanym zalaniu można ograniczyć do minimum.