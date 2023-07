Wakacyjne problemy. Jakie mamy prawa?

Sezon wakacyjny został rozpoczęty, a dla wielu z nas oznacza to czas podróży i odkrywania nowych miejsc. Rezerwujemy hotele, kupujemy loty i bilety na różnego rodzaju atrakcje. Czasami jednak nawet najbardziej dopięte podróże mogą zostać zakłócone przez nieprzewidziane sytuacje, takie jak utrata bagażu, odwołanie wycieczki, problemy z zakwaterowaniem, odwołanie rezerwacji hotelu czy konieczność dochodzenia odszkodowania. Niezależnie czy planujemy zakup wycieczki czy organizujemy samodzielnie wyjazd z rodziną, warto wiedzieć jak chronić czy egzekwować swoje prawa podczas podróży.

Wakacje powinny być czasem beztroskim i pełnym radości. Jednak, jeżeli napotkamy na trudności, warto być świadomym swoich praw i wiedzieć, jak ich dochodzić i jakie kroki podejmować w obliczu nieprzyjemnych sytuacji.

- Znajomość naszych praw i umiejętność ich skutecznego dochodzenia stanowi fundament udanych wakacji. Nawet najmniejsze problemy związane z noclegiem, bagażami, opóźnieniami lotów czy niezgodnością stanu faktycznego z ofertą podlegają prawom i ochronie praw konsumenta. Ważne by wiedzieć gdzie szukać i gdzie się udać po pomoc - uważa adwokat Katarzyna Bórawska z kancelarii adwokackiej B-Legal.

Problemy mogą się zdarzyć już na początku podróży

Problemy jakie napotykają turystów zaczynają się czasami już na wstępie wyjazdu.

- Wiele osób zapomina sprawdzić, czy do kraju do którego lecimy potrzebna jest wiza, szczepienia, czy zaświadczenie pocovidowe. Zdarza się, że podróżujący za granicę zapominają wziąć dowodu osobistego, paszportu bądź mają dokument nieważny. Co ciekawe, od jakiegoś czasu mamy nową funkcję wydawania paszportów tymczasowych, o które można się ubiegać w specjalnie wyznaczonych punktach na lotnisku. Co więcej, jeśli wykupiliśmy wycieczkę od operatora, to należy sprawdzić czy jest możliwość rezygnacji z wycieczki lub przeniesienia terminu w przypadku nagłej zmiany planów, czy jest ona ubezpieczona, jaki jest limit kosztów leczenia i transportu oraz jaki jest limit dodatkowych świadczeń w przypadku objęcia kwarantanną - podkreśla adwokat Bórawska.

Kłopoty na lotnisku - zaginiony bagaż, opóźniony lot

Zaginięcie lub uszkodzenie bagażu to jedna z największych nieprzyjemności, które mogą spotkać podróżującego. Jest to sytuacja, której nikt nie chciałby doświadczyć, jednak warto wiedzieć, jak postępować w przypadku takiego zdarzenia.

- W przypadku zaginięcia bagażu musimy pamiętać o tym, że od momentu przekazania go linii lotniczej do odbioru z taśmy bagażowej, odpowiedzialność ponosi przewoźnik lotniczy. Górna granica odpowiedzialności przewoźnika wynosi ok 6 tys. złotych za zagubiony bagaż. W takiej sytuacji, należy niezwłocznie zgłosić zaginięcie bagażu w biurze reklamacji bagażowych - zaznacza adwokat z kancelarii B-Legal.

Kolejnym przykrym i stresującym doświadczeniem jest opóźnienie lub odwołanie lotu. Prawo w tym przypadku jest nieco bardziej złożone i zależne od indywidualnych okoliczności takiego zdarzenia. Wszystko zależy od długości lotu oraz od czasu opóźnienia. Co do zasady, przysługuje nam w takiej sytuacji prawo do opieki, w ramach której przewoźnik powinien nam bezpłatnie zapewnić posiłki, napoje, dwie rozmowy telefoniczne, faxy, maile czy nawet zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Odszkodowanie przysługuje nam wtedy, kiedy lot jest opóźniony o co najmniej 3 godziny. W przypadku jednak wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności w postaci pandemii, destabilizacji politycznej czy złych warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, nie mamy prawa ubiegać się o odszkodowanie.

Gdzie można szukać pomocy?

W przypadku problemów podczas podróży istnieje kilka instytucji, do których można się zwrócić w celu uzyskania pomocy i wsparcia. Według adwokat Bórawskiej, mamy trzy instytucje, gdzie w każdej sprawie możemy się kontaktować i zgłaszać napotkane przeszkody, w tym Komisję Praw Ochrony Pasażera, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Rzecznika Praw Pasażera.

- Dodatkowo, każda sprawa jest indywidualna, zatem warto również zaczerpnąć porady u adwokata lub radcy prawnego – dodaje adwokat.

Odszkodowanie

- My jako turyści możemy ubiegać się o odszkodowanie w przypadku za niskiej jakości świadczonych usług określonych w umowie lub niezgodności oferty ze stanem faktycznym. Mało kto wie, że w takich sytuacjach ogranicza nas tylko wyobraźnia. Możemy ubiegać się o odszkodowanie, jeśli posiłki były monotonne, łóżko było za krótkie czy na miejscu był niewykwalifikowany rezydent. Jeśli jesteśmy niezadowoleni z jakichś przyczyn ze zorganizowanego wyjazdu bądź standardu hotelu, zawsze warto upewnić się czy nie mamy możliwości uzyskania odszkodowania – twierdzi adwokat Katarzyna Bórawska.