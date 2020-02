Dostawa przesyłki a prawa konsumenta

Kiedy kurier puka do drzwi

Na „kupuję i płacę” zakupy internetowe się nie kończą! Istotnym elementem jest również dostawa, o której warto wiedzieć więcej. Kto jest odpowiedzialny za przesyłkę? Czy trzeba ją sprawdzić przy odbiorze? Do kiedy można spisać protokół szkody? Odpowiedź na te i inne pytania przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie.

Kto jest odpowiedzialny za uszkodzenie lub zgubienie przesyłki?

Sprzedawca, ponieważ to on jest stroną umowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zdecydujesz się na inną firmę kurierską, niż ta zaproponowana przez sprzedawcę.

Czy muszę sprawdzić przesyłkę po przyjeździe?

Nie jesteś do tego prawnie zobowiązany. Jest to jednak zalecane, szczególnie gdy opakowanie wykazuje uszkodzenia zewnętrzne. Jeśli sprawdzisz przedmioty bezpośrednio przy odbiorze i znajdziesz uszkodzenia, koniecznie spisz protokół szkody. Możesz odmówić przyjęcia przesyłki. Zachowaj kopie protokołu uszkodzenia.

Ile mam czasu na sprawdzenie przesyłki?

Jeżeli opakowanie nie jest uszkodzone, nie musisz się śpieszyć – masz 7 dni na sprawdzenie przesyłki od momentu jej dostarczenia. Jeżeli zauważysz szkodę, możesz zażądać spisania protokołu przez firmę przewozową.

A co jeżeli nie spiszę protokołu?

W dalszym ciągu przysługują Ci uprawnienia konsumenckie z tytułu rękojmi. Brak protokołu może jednak utrudnić reklamację towaru.

Jakie mam prawa do reklamacji?

W całej UE okres rękojmi wynosi co najmniej 2 lata, a odwrócenie ciężaru dowodu - co najmniej 6 miesięcy (w Polsce rok). Oznacza to, że jeżeli w ciągu pierwszych sześciu miesięcy (w Polsce roku) ujawni się wada, to sprzedawca musi udowodnić, że towar był wolny od wad przy zakupie, a nie Ty.

Czy dostawca może zostawić paczkę na werandzie lub pod drzwiami?

Mimo że na co dzień tak się dzieje, w rzeczywistości jest to niedozwolone. Jeżeli dostawca mimo to, tak zrobi, a paczka się zagubi, sprzedawca jest odpowiedzialny i powinien, zwrócić koszty zakupu. Jeżeli wybraliśmy firmę przewozową niezależnie od sprzedawcy, wówczas w takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi firma, która dostarczała przesyłkę. Wyjątek: nie dotyczy to sytuacji, gdy kurier zostawi paczkę w określonym przez nas miejscu, takim jak np. garaż.

Czy pozostawienie paczki u sąsiada jest zgodne z prawem?

Mimo że dochodzi do takich sytuacji, praktyka ta jest niezgodna z prawem. Firma przewozowa może pozostawić paczkę: adresatowi, ustawowemu przedstawicielowi, pełnomocnikowi lub pełnoletniej osobie mieszkającej z adresatem.

Odstąpienie od umowy - co to jest?

14-dniowe prawo do rezygnacji z zakupu, które rozpoczyna się po otrzymaniu przedmiotu kupionego na odległość lub poza lokalem.