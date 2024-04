60 proc. wełny według metki, a w rzeczywistości jej brak. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań, UOKiK nałożył kary

Na firmy wprowadzające klientów w błąd informacją o składzie ubrań na metce UOKiK nałożył kary finansowe. "Konsumenci nie mogą samodzielnie zweryfikować składu surowcowego odzieży, muszą w tym zakresie ufać informacjom na etykiecie" - powiedział prezes Tomasz Chróstny.

Wełna tylko na metce

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, wydał dwie decyzje, w których wykazał, że konsumentom podawane są fałszywe informacje dotyczące składu odzieży. Decyzje dotyczą krakowskiej firmy Lord oraz Polskich Składów Odzieżowych w Starem Bystrem, które prowadzą sprzedaż ubrań pod marką Lavard, znajdującej się obecnie w restrukturyzacji.

Inspektorzy Inspekcji Handlowej zebrali próbki marynarek, garniturów, spodni garniturowych oraz koszul w sklepach na terenie całego kraju do analizy laboratoryjnej. Eksperci z akredytowanego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK w Łodzi przeprowadzili badania. Celem było zweryfikowanie, czy informacje podane przez producentów odnośnie zawartości wełny, bawełny czy poliestru są zgodne z rzeczywistością.

- Konsumenci nie mogą samodzielnie zweryfikować składu surowcowego odzieży, muszą w tym zakresie ufać informacjom na etykiecie. Dla wielu osób taka informacja jest bardzo ważna – ma wpływ na cenę, sposób konserwacji czy zastosowanie. W przypadku przedsiębiorców sprzedających swoje produkty pod markami Lord i Lavard w wielu przypadkach klienci byli wprowadzani w błąd. Przykładowo zgodnie z deklaracją na etykiecie spodnie miały być wykonane z materiału, który zawierał 70 proc. wełny – w rzeczywistości wełny całkowicie brakowało. Gdyby konsumenci mieli rzetelne i prawdziwe informacje o składzie odzieży, mogliby nie zdecydować się na zakup – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Badania laboratoryjne wykazały, że ze zbadanych:

27 próbek ubrań marki Lavard – aż 24 nie posiadało deklarowanego składu surowcowego,

11 próbek ubrań marki Lord – aż 10 nie posiadało deklarowanego składu surowcowego.

Oto przykłady nieprawidłowości:

Wyrób/marka Skład tkaniny wierzchniej (informacja na metce) Rzeczywisty skład Marynarka Amidio Lavard (kod wyrobu 46037) wełna – 50 proc.

poliester – 30 proc.

wiskoza – 20 proc. wełna – brak

poliester – 77,2 proc.

wiskoza – 19,6 proc.

elastan – 3,2 proc. Spodnie Chinos Nos Lavard

(kod wyrobu 64988) wełna – 60 proc

poliester – 20 proc.

wiskoza – 20 proc. wełna – brak

poliester – 70 proc.

wiskoza – 30 proc. Garnitur Lavard (kod wyrobu 34857) wełna – 100 proc.



wełna - 67,6 proc.

poliester 32,4 proc. Koszula Lavard (kod wyrobu 93087) bawełna 100% bawełna 55,1 proc.

poliester 44,9 proc. Spodnie męskie Lord (symbol Sp.070) wełna – 70 proc.

poliester – 30 proc. wełna – brak

poliester – 67,8 proc.

wiskoza – 32,2 proc. Garnitur męski, Exclusive Super Slim, Lord,

symbol T-4 wełna - 80 proc.

wiskoza - 18 proc.

elastan - 2 proc. wełna – brak

poliester - 63,1 proc.

wiskoza – 33,9 proc.

elastan – 3 proc. Marynarka męska Lord (symbol M-46) wełna 65 proc.

poliester 35 proc. wełna – brak

poliester 67,4 proc.

wiskoza 32,6 proc. Marynarka męska Lord (symbol M-228) wełna 80 proc.

poliester 20 proc. wełna – brak

wiskoza 51,8 proc.

poliester 48,2 proc.

Kary za wprowadzanie klientów w błąd

Tomasz Chróstny w wydanych decyzjach stwierdził, że konsumenci zostali wprowadzeni w błąd co do rzeczywistego składu ubrań i nałożył na przedsiębiorców kary finansowe: Polskie Składy Odzieżowe (Lavard) 3 830 838 zł, Lord 213 478 zł. Po uprawomocnieniu się decyzji przedsiębiorcy będą musieli opublikować na swoich stronach internetowych informacje o decyzjach Prezesa UOKiK. Dodatkowo takie oświadczenie pojawi się w sklepach stacjonarnych Lavard. Decyzje nie są prawomocne, przysługuje od nich odwołanie do sądu.

To nie jedyne firmy, na które nałożono kary za wprowadzanie konsumentów w błąd. W marcu 2022 r. Prezes UOKiK nałożył łącznie ponad 2,1 mln zł kary na producentów męskiej odzieży wizytowej: Kubenz, Recman i Dastan Logistics.

Na co zwrócić uwagę kupując marynarkę?

Tkanina wierzchnia – należy dobrać ją odpowiednio do oczekiwań i pory roku, wziąć pod uwagę, czy garnitur ma wytrzymywać długie podróże, częste składanie i transport w walizce.

Gramatura tkaniny – zwykle waha się od 220 do 400 g, odpowiada to wadze metra kwadratowego danej tkaniny. Im chłodniej, tym gramatura powinna być większa.

Skręt nitek – standardowe oznaczenia to Super 100’s, 120’s czy 130’s. Odnoszą się do grubości włosa, z którego została wykonana nić. Im wyższa liczba, tym tkanina jest szlachetniejsza i delikatniejsza, ale też bardziej podatna na zagniecenia.

Wełna i dodatek innych włókien. Wełna merynosowa jest komfortowa i przyjemna w dotyku, łatwo ją wyprasować, nie trzeba jej często prać i czyścić. Jest jednak podatna na zagniecenia. Niewielka domieszka poliestru lub poliamidu (5-10 proc.) zwiększa odporność tkaniny wełnianej na tarcie.

Zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące jakości lub oznakowania odzieży można zgłosić do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

