Unijna reforma praw pasażerów 2025 – co się zmieni przed kolejnym sezonem wakacyjnym?

Planujesz podróż samolotem? Już wkrótce unijne przepisy dotyczące praw pasażerów przejdą największą reformę od dwudziestu lat. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nowelizację rozporządzenia 261/2004, które od dwóch dekad regulowało zasady odszkodowań i opieki w razie opóźnień oraz odwołań lotów. Nowe przepisy mają zostać uchwalone jeszcze w 2025 roku, a ich wejście w życie przewiduje się na przełomie jesieni i zimy, najpóźniej przed sezonem wakacyjnym 2026. Dla podróżnych oznacza to konieczność uważniejszego monitorowania swoich praw i szybszego reagowania w razie zakłóceń w podróży.

Ważne W dniu 5 czerwca 2025 r. Rada UE osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie nowelizacji Rozporządzenia (WE) nr 261/2004, regulującego prawa pasażerów linii lotniczych. Ministerstwo Infrastruktury, które w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej koordynowało prace nad projektem, przedstawia ten rezultat jako sukces i krok w stronę wzmocnienia praw podróżnych.

Więcej obowiązków dla przewoźników, ale trudniej o odszkodowanie

Jedną z najważniejszych zmian będzie podwyższenie minimalnego progu opóźnienia, który uprawnia pasażera do odszkodowania. Dotychczas wystarczyło trzygodzinne opóźnienie, by domagać się rekompensaty. Po reformie ten limit zostanie przesunięty: w przypadku lotów krótkodystansowych (do 1500 km) będzie to co najmniej cztery godziny, a przy połączeniach długodystansowych – aż sześć godzin. Co istotne, wysokość odszkodowania (od 250 do 600 euro) nie ulega zmianie w ujęciu ogólnym, ale w praktyce mniej sytuacji spełni nowe kryteria. Przykładowo, za opóźnienie na trasie do 1500 km pasażer może liczyć na 300 euro dopiero po czterech godzinach oczekiwania.

Z drugiej strony, nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień i dodatkowych obowiązków po stronie linii lotniczych.

Przewoźnicy będą zobowiązani do zapewniania napojów co dwie godziny oczekiwania na opóźniony lot oraz pierwszego posiłku po trzech godzinach, a następnie kolejnych co pięć godzin.

Jeśli opóźnienie będzie znaczne lub dojdzie do odwołania lotu, linia będzie musiała zapewnić alternatywną formę transportu do miejsca docelowego. Brak takiej propozycji umożliwi pasażerowi samodzielny zakup nowego biletu i żądanie zwrotu kosztów, nawet do wysokości czterokrotnej wartości pierwotnego biletu.

Obowiązki informacyjne i poprawki w rezerwacjach

Reforma wprowadzi także obowiązek przejrzystego informowania pasażerów o przyczynach zakłóceń w podróży. Przewoźnik będzie musiał, na pisemny wniosek wyjaśnić powód opóźnienia lub odwołania lotu, niezależnie od tego, czy rezerwacja została dokonana bezpośrednio, czy przez pośrednika. To ważne zwłaszcza w kontekście rosnącej popularności rezerwacji przez platformy zewnętrzne.

Ureguluje się prawdopodobnie również długo oczekiwaną możliwość bezpłatnej korekty błędu w nazwisku pasażera. Taką poprawkę będzie można zgłosić do 48 godzin przed planowanym odlotem. To znaczne ułatwienie, szczególnie przy rezerwacjach grupowych lub dokonywanych w pośpiechu, gdzie o pomyłkę nietrudno.

Nowe obowiązki dla pasażerów – krótsze terminy, więcej dokumentacji

Nie wszystkie zmiany będą korzystne dla podróżnych. Podniesienie progów czasowych zmniejszy liczbę przypadków, w których przysługuje rekompensata, a dodatkowo skrócony zostanie termin na złożenie wniosku o odszkodowanie. Pasażerowie będą musieli działać szybciej i bardziej zdecydowanie, najlepiej jeszcze w trakcie podróży zadbać o dokumentację: zachować bilety, korespondencję z przewoźnikiem, a nawet zdjęcia tablic odlotów czy ekranów informacyjnych.

Reakcje państw członkowskich i instytucji konsumenckich

Planowane zmiany wywołały podzielone reakcje w Europie. Niektóre kraje, w tym Polska wskazują, że nowe przepisy wprowadzają większą przejrzystość i precyzję w zakresie obowiązków informacyjnych przewoźników. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zauważa jednak, że w praktyce może to utrudnić dochodzenie roszczeń i osłabić ochronę pasażerów. Podobne wątpliwości zgłaszają Niemcy, Hiszpania oraz europejskie organizacje konsumenckie, w tym BEUC.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Choć reforma została uzgodniona przez Radę UE już w czerwcu 2025 r., przepisy muszą jeszcze przejść przez etap zatwierdzenia w Parlamencie Europejskim i oficjalnej publikacji. Wejście w życie nowych regulacji planowane jest przed końcem 2025 r., jednak niektóre linie lotnicze mogą zacząć stosować nowe procedury wcześniej, na przykład w ramach działań wizerunkowych. Warto więc na bieżąco śledzić komunikaty przewoźników oraz informacje publikowane przez Komisję Europejską i krajowe urzędy ochrony konsumenta.

Jak przygotować się do podróży w nowych realiach?

W praktyce nowelizacja oznacza, że pasażerowie będą musieli lepiej znać swoje prawa i szybciej reagować na sytuacje problematyczne. Przed podróżą warto upewnić się, czy przewoźnik informuje o zasadach rekompensaty w przejrzysty sposób. W razie zakłóceń, dokumentować wszystko, od zrzutów ekranu po paragony i potwierdzenia komunikacji. Dobrze jest również znać instytucje, do których można zwrócić się po pomoc.

Podstawa prawna Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U. L 46 z 17.2.2004, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

