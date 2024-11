Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał, że z najnowszych danych ZUS wynika, że prawie 877 tys. emerytów i rencistów korzysta z mLegitymacji. Jest to elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty. Można się nią posługiwać od 2023 r.

Dąbrówka: 877 tys. emerytów i rencistów korzysta z mLegitymacji emeryta-rencisty

ZUS wystawia automatycznie mLegitymację wszystkim klientom, którzy nabędą prawo do emerytury lub renty. Nie trzeba składać wniosku, ani iść do ZUS, by ją uzyskać. Rzecznik prasowy ZUS Wojciech Dąbrówka przekazał, że elektroniczny dokument działa tak jak tradycyjny. Emeryt lub rencista poprzez okazanie mLegitymacji na ekranie smartfonu potwierdza, że jest uprawniony do przysługujących mu ulg. Według danych na koniec października z tej możliwości skorzystało już blisko 877 tys. świadczeniobiorców ZUS – poinformował Dąbrówka.

W przesłanym komunikacie przypomniano, że elektroniczną wersję legitymacji można zainstalować na własnym urządzeniu mobilnym. Jest ona dostępna do pobrania w sklepach Google Play i App Store. Po zalogowaniu wystarczy wybrać opcję "Dodaj dokument" i na wyświetlonej liście wskazać legitymacja emeryta-rencisty. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. Co ważne, jeśli wcześniej nie dodaliśmy w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, czyli dołączyć „Dowód osobisty”, a następnie dodać „Legitymację emeryta-rencisty” - wytłumaczono w komunikacie. Pobrać ją mogą zarówno nowi świadczeniobiorcy, jak i osoby, które na dzień 1 stycznia 2023 r. miały ważną legitymację emeryta-rencisty w wersji plastikowej. W przypadku, gdy emeryt lub rencista otrzyma tylko elektroniczną wersję legitymacji, a chciały się posługiwać tradycyjną, plastikową kartą, może złożyć wniosek do ZUS-u o jej wydanie (na formularzu o symbolu ERL). ZUS przypomina, że można korzystać z obu wersji legitymacji (zarówno tradycyjnej - plastikowej, jak i z wersji elektronicznej). Dotychczasowa legitymacja w formie plastikowej karty jest aktualna zgodnie z terminem jej ważności.

