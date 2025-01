ZUS: prognoza Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2025-2029: saldo roczne FUS jest ujemne. Co wpływa na sytuację finansową FUS? ZUS poinformował, że w latach 2025–2029 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) pozostaje stabilny, ale wykazuje tendencje deficytowe. Dlaczego?

W środę, 15 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowej prognozie FUS. Chodzi o "Prognozę wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2025–2029". W komunikacie zaznaczono, że przez cały okres tej prognozy saldo roczne FUS jest ujemne. Wytłumaczono, że to oznacza, iż bieżące składki, dotacja na pokrycie świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz środki przekazywane z otwartych funduszy emerytalnych do funduszu emerytalnego FUS w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa nie pokrywają wydatków. W komunikacie poinformowano o dalszej konieczności zasilania FUS m.in. dotacją z budżetu państwa. Jako powód wskazano zmiany w strukturze osób pracujących i tych, którzy zakończyli aktywność zawodową w związku z przejściem na emeryturę lub pobieraniem innych świadczeń.

ZUS: nowa prognoza Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2025-2029

Z najnowszej prognozy wynika, że w wariancie pośrednim deficyt roczny FUS w 2025 r. w relacji do PKB wyniesie 2,2 proc. (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2023 r. wyniesie 80,1 mld zł), a w 2029 r. 2,8 proc. PKB (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2023 r. wyniesie 115,3 mld zł). Wydolność FUS (rozumiana jako iloraz wpływów i wydatków) w 2029 r. jest mniejsza niż w 2025 r. o 4,1 pkt. proc.

Co wpływa na sytuację finansową FUS?

Istotny wpływ na sytuację finansową FUS ma liczba osób pobierających emerytury i renty finansowane z FUS oraz liczba ubezpieczonych, na którą wpływają demografia i założenia makroekonomiczne – poinformował prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. W komunikacie przekazano, że w wariancie pośrednim liczba osób objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi rośnie w 2025 r., natomiast przez kolejne lata prognozy maleje. Liczba ubezpieczonych w 2029 r. w porównaniu do 2025 r. jest mniejsza o 236 tys. (spadek o 1,4 proc.). W prognozowanym okresie rośnie liczba emerytów, a maleje liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy finansowane z FUS. Dodano, że liczba osób uprawnionych do rent rodzinnych utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Deficyt roczny ZUS: co na niego wpływa?

Na deficyt roczny FUS w prognozowanym okresie wpływa przede wszystkim deficyt i jego rozmiar w funduszu emerytalnym i w funduszu chorobowym. Każdy z tych dwóch funduszy przez wszystkie prognozowane lata generuje deficyty roczne – wyjaśnia prezes ZUS. - Funduszami wyodrębnionymi w ramach FUS, w których przez wszystkie prognozowane lata saldo roczne jest dodatnie, są fundusz rentowy i fundusz wypadkowy, co oznacza generowanie nadwyżek rocznych przez te fundusze – dodał Derdziuk.

"Prognozuje się, że w wariancie pośrednim nadwyżki roczne uzyskane w funduszach rentowym i wypadkowym pokrywają od 15,7 proc. do 22,5 proc. deficytu rocznego powstałego w funduszach emerytalnym i chorobowym" - przekazano w komunikacie.

