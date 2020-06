Przestępstwo powierzania pracy w handlu wbrew zakazowi

Podstawa prawna i komentarz

Niniejsza problematyka została uregulowana w art. 218a Kodeksu karnego (dalej: k.k.). Przestępstwo polega na złośliwym lub uporczywym, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta, powierzaniu wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego. Nadto złośliwość i uporczywość dotyczy sytuacji, gdy wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 1400 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza się wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu. Sprawca przestępstwa podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. Warto również zwrócić uwagę, iż przepis ustawy karnej jest powieleniem art. 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (dalej: UOgrHand), z tą różnicą, że ustawa karna nie reguluje wprost wymiaru kary grzywny w niniejszym przestępstwie. Z kolei w art. 10 UOgrHand ustawodawca przewidział karę grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 złotych.

Przedmiotem ochrony jest niewątpliwie prawo do wypoczynku, przy czym należy zwrócić uwagę, że niniejsze przestępstwo odnosi się głównie do UOgrHand. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, iż prawo do wypoczynku gwarantuje również Konstytucja RP jak również Kodeks pracy. Celem doprecyzowania, należy zwrócić uwagę na podstawowe pojęcia użyte w przepisie karnym a mianowicie "handel" oraz "wykonywanie czynności związanych z handlem". W związku z powyższym należy odwołać się do UOrgHand, w której znajdują się definicje i z której wynika, iż jako handel należy rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne (art. 3 pkt 2 UOrgHand), zaś jako wykonywanie czynności związanych z handlem należy przez to rozumieć wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją (art. 3 pkt 3 UOrgHand). Z kolei placówką handlową, zgodnie z art. 3 pkt 1 UOrgHand jest obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownia, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu - jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych. Dodatkowo zakazane jest nieodpłatne powierzanie wykonywania pracy (art. 4 UOrgHand).