Renta rodzinna - ile wynosi w 2021 r.?

Co to renta rodzinna?

Renta rodzinna jest jednym ze świadczeń określonych z ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Przysługuje określonym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.





Renta rodzinna – od czego zależy jej wysokość?

Na kwotę renty rodzinnej wpływa wysokość świadczenia zmarłego oraz ilość uprawnionych osób. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, to wynosi ona 85% świadczenia zmarłego. Gdy uprawnione są dwie osoby, wysokość renty rodzinnej stanowi 90% świadczenia zmarłego. W przypadku trzech lub więcej osób uprawnionych renta rodzinna wynosi 95% świadczenia zmarłego.

Jeżeli w ten sposób obliczona renta jest niższa od kwoty najniższej renty rodzinnej, to łączną kwotę renty dla wszystkich uprawnionych podwyższa się do najniższej renty rodzinnej.

Obecnie najniższa renta rodzinna wynosi 1200 zł

Renta rodzinna – waloryzacja 2021

Zgodnie z projektem ustawy, która została uchwalona przez Sejm wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Przy takim założeniu kwota najniższej renty rodzinnej wzrosłaby do kwoty 1250 zł.

Projekt dodatkowo wprowadził przepis, który daje możliwość podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, gdyby okazało się, że ten znany dopiero w lutym wskaźnik będzie wyższy od wskaźnika 104,16%.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 53, ost. zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1578);

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (etap legislacyjny: uchwalona przez Sejm).

