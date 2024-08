Świadczenie wspierające a renta socjalna. Jakie zasady w 2024 i 2025 r.?

Kwota świadczenia wspierającego jest zależna od wysokości renty socjalnej. Czy dodatek dopełniający, który ma przysługiwać niektórym osobom uprawnionym do renty socjalnej, zmieni aktualne zasady przyznawania świadczenia wspierającego?

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o rencie socjalnej. 25 lipca 2024 r. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt, który zakłada wypłatę dodatku dopełniającego w wysokości 2520 zł. Dodatek ten ma przysługiwać osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Kwota dodatku – zgodnie z projektem – będzie corocznie waloryzowana.

Należy podkreślić, iż prace legislacyjne nad nową ustawą jeszcze się nie zakończyły, a zatem kształt nowych rozwiązań może jeszcze ulec zmianie.

Bez względu na to jednak czy nowy dodatek zacznie obowiązywać w 2025 r., czy też nie, nie powinien on mieć wpływu na wysokość świadczenia wspierającego.

Zapewnił o tym podczas prac sejmowej komisji wiceminister Łukasz Krasoń. „Wysokość renty socjalnej zostaje na tym samym poziomie, więc korelacja pomiędzy renta socjalną a świadczeniem wspierającym pozostaje w tej samej wysokości (…) Dodatek nie wchodzi w kwotę renty socjalnej” – poinformował Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Świadczenie wspierające a renta socjalna. Jak jest obecnie?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu wspierającym świadczenie to przysługuje w wysokości:

220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia;

180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia;

120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia;

80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia;

60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia;

40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Ustaloną zgodnie z powyższymi zasadami kwotę świadczenia wspierającego zaokrągla się następnie do pełnych złotych w górę.

Przypomnijmy iż od 1 marca 2024 r. renta socjalna wynosi 1780,96 zł. Kwota ta zostanie zwaloryzowana od 1 marca 2025 r., (prawdopodobnie wzrośnie do kwoty 1901,71 zł brutto), co wpłynie na wysokość świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające w 2025 r. Ile punktów?

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone etapami. Od 2024 roku mogą się o nie ubiegać osoby, które mają od 87 do 100 pkt w skali potrzeby wsparcia. Od 2025 r. świadczenie będzie dostępne dla osób, które mają od 78 do 86 pkt, a od 2026 roku – dla osób, które uzyskają od 70 do 77 pkt.

Osoby, które mają, co najmniej 70 pkt, mogą uzyskać świadczenie wspierające już od 2024 r., pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.