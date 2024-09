Jak uzyskać status osoby samotnie wychowującej dziecko? Ważny jest ten jeden warunek formalny

Nie każdy, kto samotnie wychowuje dziecko, ma prawo do preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Przepisy jasno określają, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać ten status. Przekonała się o tym podatniczka, której brak prawomocnego orzeczenia rozwodu uniemożliwił skorzystanie z ulgi. Sprawdź, kto ma prawo do preferencyjnego opodatkowania i dlaczego same obowiązki rodzicielskie nie wystarczą!

Autopromocja