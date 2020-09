Rozwód czy separacja - na co się zdecydować?

Rozwód czy separacja - co wybrać?

„Dzień dobry Pani Mecenas, chcę się rozwieść” - no tak, kwarantanna spowodowała, że wiele rodzin zmuszonych było przebywać ze sobą 24 godziny, co dla niektórych okazało się przysłowiowym gwoździem do trumny. O ile spędzając ze sobą ograniczoną ilość czasu, wszystko jakoś grało, o tyle ciągła obecność partnera okazała się nie do wytrzymania.

Decyzja o rozstaniu podjęta – co dalej? Rozwód? Separacja? Co będzie lepsze?





Rozwód a separacja

Odwracalność

Pierwszą i najważniejszą różnicą pomiędzy rozwodem, a separacją jest to, że separacja jest odwracalna. Dla wielu separacja jest rodzajem przerwy w małżeństwie, która może służyć do podjęcia prób ratowania związku małżeńskiego, lub która utwierdzi małżonków w przekonaniu, iż dalsze życie razem nie ma większego sensu. Co za tym idzie, w przeciwieństwie do rozwodu, separacja nie powoduje ustania małżeńskiego, a małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Z kolei, rozwód ma charakter nieodwracalny – chyba, że byli partnerzy ponownie postanowią się pobrać.

Obowiązek pomocy

Kolejna różnicy dotyczy obowiązku pomocy. Przy separacji, jako że małżeństwo w dalszym ciągu istnieje – mając na zasadzie względy słuszności, małżonkowie mają obowiązek wzajemnej pomocy. Rozwód znosi taki obowiązek, a byli małżonkowie nie mają względem siebie żadnych obowiązków (nie chodzi tutaj o ewentualną alimentację).

Nazwisko

W przypadku rozwodu małżonek, który w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko może w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego wystąpić do USC (w zasadzie bezkosztowo) o powrót do dawnego nazwiska. Separacja takiej możliwości nie daje.

Majątek i obowiązki rodzicielskie

W obu przypadkach, zarówno separacji jak i rozwodu, ustaje ustawowa wspólność majątkowa, a małżonkowie nie dziedziczą po sobie.

Analogicznie jak przy rozwodzie, sąd może uregulować zasady sprawowania opieki nad dziećmi, kontaktów z rodzicem, z którym dzieci nie będą na stałe zamieszkiwały, a także kwestie związane z pokrywaniem kosztów ich utrzymania (alimenty).

Opłata od pozwu w obu przypadkach wynosi 600,00 zł, jednakże, gdy separacja ma nastąpić na zgodny wniosek stron opłata jest znacznie niższa i wynosi 100,00 zł.

Kiedy sąd może orzec rozwód, a kiedy separację?

Obowiązujące przepisy wskazują, iż do orzeczenia separacji wystarczający jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami nastąpił rozpad na wszystkich płaszczyznach – fizycznej, duchowej i gospodarczej. Co to oznacza? Brak współżycia fizycznego, wzajemnej troski i wspólnej lodówki. Jeśli małżonkowie dalej wspólnie mieszkają ich relacje można porównać wówczas do relacji panującej między współlokatorami.

W przypadku rozwodu do powyższego dochodzi dodatkowa przesłanka, a mianowicie trwałość. Aby sąd mógł rozwiązać małżeństwo stron rozkład pożycia musi być zupełny i trwały, a zatem żadna ze stron nie widzi już realnej możliwości na odbudowę związku.

Jeśli jeden z małżonków domaga się orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu, a żądanie to jest zasadne – sąd orzeka rozwód, chyba, że z żądaniem rozwodu wystąpi małżonek wyłącznie winny rozkłady pożycia małżeńskiego.

