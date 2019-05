Koszty rozwodu w 2019 r. – ile wynoszą i kto je ponosi?

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Od pozwu o rozwód należy uiścić opłatę stałą, która wynosi 600 zł. Wpłaty można dokonać w kasie sądu bądź przelewem na rachunek bankowy.

W momencie składania pozwu można wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub w części. Wniosek taki może zostać złożony również ustnie do protokołu.

Strona zwolniona z kosztów sądowych nie ponosi opłat ani wydatków. Ma jednak obowiązek zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego strony przeciwnej.

Jeżeli korzystamy z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) należy uiścić również opłatę skarbową od pełnomocnictwa (17 zł).

Pozostałe koszty zależą m.in. od tego, czego domagamy się w orzeczeniu. Jeżeli rozwód ma obejmować również podział majątku wspólnego, to opłata sądowa będzie dodatkowo wynosiła 1000 zł lub 300 zł, jeżeli strony są zgodne co do sposobu podziału.

W razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie (200 zł).

W zależności od charakteru danej sprawy strony mogą również ponosić koszty zaliczek na stawiennictwo świadków, ewentualnych biegłych czy opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych.

Przy składaniu pozwu rozwodowego poniesienie również koszty odpisów np. aktu urodzenia dziecka, małżeństwa. Koszt odpisu skróconego aktu stanu cywilnego to 22 zł.

Ile wynosi wynagrodzenie adwokata?

Wynagrodzenie adwokata czy radcy prawnego w sprawach o rozwód zależy od wielu czynników m.in. od stopnia skomplikowania danej sprawy, posiadanego doświadczenia, wielkości danej miejscowości.

Prawo określa jedynie stawkę minimalną , która dla rozwodu wynosi 720 zł.

Osoby zwolnione przez sąd z kosztów sądowych w całości lub części mogą domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu. O profesjonalnego pełnomocnika może wnioskować również osoba, która wprawdzie nie została zwolniona przez sąd z kosztów sądowych, ale ze złożonego przez nią oświadczenia wynika, iż nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wniosek o ustanowienie adwokata bądź radcy prawnego z urzędu można złożyć razem w wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych (lub ustnie do protokołu). Sąd uwzględni taki wniosek, jeżeli udział profesjonalnego pełnomocnika w sprawie uzna za potrzebny.