Zatrudniasz żołnierzy WOT? Masz prawo skorzystać z nowej ulgi

Spadek i co dalej? Co trzeba zrobić po nabyciu spadku?

Co trzeba zrobić po nabyciu spadku? Jak ustalić majątek zmarłego? Co wchodzi w skład spadku? Te pytania często zadają sobie osoby, które coś odziedziczyły, ale nie do końca wiedzą, co to jest właśnie to “coś”. Warto wiedzieć, że nabycie spadku wiąże się z różnymi konsekwencjami prawnymi i podatkowymi.