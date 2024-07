Pozew o zachowek. Sąd rejonowy czy okręgowy?

"Zamierzam złożyć pozew o zachowek. Do jakiego sądu wnosi się takie pismo i ile wynosi opłata?" - pyta Czytelniczka. To do jakiego sądu należy wnieść pismo, zależy od wartości przedmiotu sporu, podobnie jak wysokość opłaty. Jakie są zatem aktualne zasady?

Czym jest zachowek?

Do jakiego sądu wnosi się pozew o zachowek?

Jak obliczyć zachowek? Czym jest zachowek? Zachowek w praktyce jest sposobem ochrony osób najbliższych spadkodawcy, pominiętym w testamencie. REKLAMA Jak stanowi Kodeks cywilny, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału. Do jakiego sądu wnosi się pozew o zachowek? Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Ważne Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 1 lipca 2023 r. zmieniła próg wartości przedmiotu sporu, decydującej o właściwości rzeczowej sądu okręgowego. Aktualnie do właściwości sądów okręgowych należą m.in. sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sto tysięcy złotych (oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym). Poprzedni próg kwotowy, czyli 75 tysięcy złotych obowiązywał przez 16 lat. Opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Dalszy ciąg materiału pod wideo Przykład Pani Jadwiga domaga się kwoty 50 000 zł. W takiej sytuacji pozew o zachowek powinien zostać wniesiony do sądu rejonowego. Będzie to sąd właściwy według miejsca zamieszkania pozwanego. Opłata od pisma w takim przypadku wyniesie 2 500 zł. Można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Jak obliczyć zachowek? W praktyce samo określenie kwoty przysługującego zachowku nie należy do najprostszych. Wysokość takiego zachowku w praktyce zależy bowiem od kilku czynników. Jednym z nich jest należny ułamek udziału spadkowego, który przypadałby osobie uprawnionej w przypadku dziedziczenia ustawowego.:½ lub ⅔. Przez taki ułamek mnoży się substrat zachowku, czyli czysty spadek (bez długów) z doliczonymi określonymi darowiznami. Kodeks cywilny szczegółowo określa przypadki doliczania darowizn w sprawach o zachowek. Wynik mnożenia stanowi zachowek. Należy pamiętać, iż są to najogólniejsze zasady, a w każdej sprawie obliczenia będą wyglądały inaczej. Ważne Pozew może również dotyczyć uzupełnienia należnego zachowku. Podstawa prawna Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( j. t. Dz. U. z 2024 r., poz.1916); Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 614) Zobacz również: Zachowek 2024, czy można dostać bez sądu, kto z najbliższych krewnych teraz nie ma prawa do pieniędzy po zmarłym

Zachowek a niepełnosprawność, wiek, niezdolność do pracy. 1/2 czy 2/3?

Kto może otrzymać wyższy zachowek i od czego to zależy?

Zachowek po zmianach w 2023 r.