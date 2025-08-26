REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy karne » Czym jest oskarżenie prywatne

Czym jest oskarżenie prywatne

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 sierpnia 2025, 10:43
[Data aktualizacji 26 sierpnia 2025, 11:06]
Agnieszka Kapała-Sokalska
Agnieszka Kapała-Sokalska
Adwokat, właścicielka Kancelarii Adwokackiej AKS
Oskarżenie prywatne
Oskarżenie prywatne
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie każde przestępstwo ścigane jest z urzędu. W polskim prawie karnym istnieje grupa czynów, w których to sam pokrzywdzony musi wystąpić w roli oskarżyciela – składając do sądu prywatny akt oskarżenia. Jakie to przestępstwa? Jak wygląda procedura?

Część czynów zabronionych przez prawo karne jest ścigana z tzw. oskarżenia prywatnego. W takich sytuacjach to sam pokrzywdzony przestępstwem (nie zaś policja czy prokurator) składa akt oskarżenia do sądu karnego i domaga się ukarania (skazania) sprawcy. Pokrzywdzony występuje wówczas w roli tzw. oskarżyciela prywatnego.

REKLAMA

Co istotne, jeżeli są także inni pokrzywdzeni tym samym czynem, to mogą oni także (aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej) przyłączyć się do toczącego się postępowania.

Jakie czyny są ścigane z oskarżenia prywatnego

To, które przestępstwa są ścigane z oskarżenia prywatnego, jest ściśle określone przez przepisy Kodeksu karnego (dalej: KK). Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami są to:

  1. wywołanie tzw. lekkiego uszczerbku na zdrowiu, o ile trwało maksymalnie 7 dni (czyli spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia), zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, o ile pokrzywdzonym nie jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą (art. 157 § 2, 3 i 4 KK);
  2. zniesławienie/pomówienie (art. 212 KK);
  3. znieważenie (art. 216 KK);
  4. uderzenie człowieka lub w inny sposób naruszenie jego nietykalności cielesnej (art. 217 KK).

Podkreślam, że tylko w tych sprawach można wnieść prywatny akt oskarżenia.

Prywatny akt oskarżenia, skarga

Z zasady prywatny akt oskarżenia sporządzany jest na piśmie przez pokrzywdzonego lub jego przedstawiciela (np. adwokata) i wnoszony do właściwego sądu rejonowego. Akt oskarżenia zasadniczo powinien spełniać warunki wymagane przy sporządzaniu pism procesowych w sprawach karnych. Każdorazowo powinien zawierać:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. oznaczenie osoby oskarżonej;
  2. oznaczenie zarzucanego jej czynu oraz
  3. wskazanie dowodów, na których opiera się oskarżenie.

REKLAMA

Przepisy dopuszczają jednak dla pokrzywdzonego alternatywną możliwość. Otóż pokrzywdzony - zamiast składać akt oskarżenia bezpośrednio do sądu - może złożyć ustną bądź pisemną skargę na policji i wówczas to policja wnosi skargę do właściwego sądu. W razie potrzeby zabezpiecza też dowody.

Ponadto, jeżeli jest taka potrzeba, to policja, w postępowaniu toczącym się w trybie prywatnoskargowym, wykonuje - na polecenie sądu - określone przez sąd czynności dowodowe (np. przeszukanie, oględziny miejsca zdarzenia), a wyniki przekazuje sądowi.

Udział prokuratora

Co istotne, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności lub interes społeczny, wówczas prokurator - pomimo że czyn jest z zasady ścigany z oskarżenia prywatnego - może wszcząć postępowanie albo, jako oskarżyciel publiczny, wstąpić do postępowania już wszczętego. Postępowanie toczy się wówczas z urzędu, natomiast pokrzywdzony, który wcześniej wniósł już oskarżenie prywatne, korzysta z praw tzw. oskarżyciela posiłkowego. Gdyby się tak zdarzyło, że prokurator wstąpił do postępowania, ale odstąpił później od oskarżenia, to pokrzywdzony powraca w dalszym postępowaniu do praw oskarżyciela prywatnego.

Pojednanie

REKLAMA

Co do zasady przed rozprawą główną odbywa się tzw. posiedzenie pojednawcze, które prowadzi sędzia, ew. referendarz sądowy. Na wniosek lub za zgodą stron sąd może jednak - zamiast posiedzenia pojednawczego- wyznaczyć odpowiedni termin dla przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (prowadzi je mediator).

Warto wiedzieć, że w toku posiedzenia pojednawczego lub w wyniku mediacji możliwe jest pojednanie się obejmujące również inne sprawy z oskarżenia prywatnego, toczące się pomiędzy tymi samymi stronami. Równocześnie z pojednaniem strony mogą ponadto zawrzeć ugodę, której przedmiotem mogą być również roszczenia „pozostające w związku z oskarżeniem”. Kategoria takich spraw jest dość pojemna, wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. W razie pojednania stron postępowanie umarza się.

Oskarżenie wzajemne

Co ciekawe - oskarżony może wnieść przeciwko oskarżycielowi prywatnemu będącemu pokrzywdzonym wzajemny akt oskarżenia. Wzajemny akt oskarżenia może jednak dotyczyć tylko czynu, który jest ścigany z oskarżenia prywatnego i pozostaje w związku z czynem mu zarzucanym. Oskarżony może złożyć wzajemny akt oskarżenia do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Sąd rozpoznaje wówczas obie sprawy łącznie.

Oskarżenie wzajemne jest jednak niedopuszczalne, jeżeli prokurator wcześniej wszczął postępowanie albo przyłączył się do postępowania. Gdyby jednak prokurator objął oba oskarżenia wzajemne, to postępowanie toczy się z urzędu, a oskarżeni korzystają w odpowiednim zakresie również z uprawnień oskarżycieli posiłkowych.

Opłata na pokrycie zryczałtowanych wydatków

Od 1 lipca 2025 roku zmieniła się kwota opłaty, którą należy uiścić w sądzie, jeżeli chcemy, aby procedowana była sprawa z oskarżenia prywatnego - jest to aktualnie 1000 zł (było 300 zł). Kwota ta służy pokryciu tzw. zryczałtowanych wydatków.

Przedawnienie

Czyny ścigane z oskarżenia prywatnego podlegają, tak jak i (z zasady) inne czyny zabronione, regułom przedawnienia. Kodeks Karny (art. 101 § 2 KK) stanowi w tym względzie, że karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Jeżeli jednak w w/w okresie wszczęto postępowanie, to karalność przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu (art. 102 § 1 KK).

Adwokat Agnieszka Kapała-Sokalska

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Upadłość konsumencka- poznaj jej zasady
Upadłość konsumencka- poznaj jej zasady
Jak się podpisać, gdy nie możesz pisać?
Jak się podpisać, gdy nie możesz pisać?
W jaki sposób wyegzekwować od sprawcy świadczenia przyznane pokrzywdzonemu?
W jaki sposób wyegzekwować od sprawcy świadczenia przyznane pokrzywdzonemu?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czym jest oskarżenie prywatne
26 sie 2025

Nie każde przestępstwo ścigane jest z urzędu. W polskim prawie karnym istnieje grupa czynów, w których to sam pokrzywdzony musi wystąpić w roli oskarżyciela – składając do sądu prywatny akt oskarżenia. Jakie to przestępstwa? Jak wygląda procedura?
Reklama aptek wraca? Przełomowy projekt ustawy po wyroku TSUE
26 sie 2025

Rząd planuje uchylenie całkowitego zakazu reklamy aptek. Zmiana jest konsekwencją wyroku TSUE, który uznał polskie przepisy za zbyt restrykcyjne i sprzeczne z prawem unijnym. Nowa ustawa ma pozwolić aptekom na reklamę, ale w ściśle określonych ramach i z wyższymi karami za nadużycia.
14. emerytura z KRUS - ile i dla kogo w 2025 roku. Kiedy wypłata?
25 sie 2025

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, potocznie zwane "czternastą emeryturą", będzie w 2025 roku wypłacone we wrześniu, podobnie jak w poprzednich dwóch latach. Kto ma prawo do tego świadczenia, ile wyniesie w tym roku?
Rachunki uśpione wreszcie dostępne dla spadkobierców! Prezydent podpisał nowelę Prawa bankowego
25 sie 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa bankowego, która umożliwia szybkie zamknięcie tzw. „rachunków uśpionych” i ułatwia spadkobiercom dostęp do środków po zmarłych. Równocześnie przyjął ustawę wydłużającą terminy na przechowywanie nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych, a zdecydowanie zawetował przepisy obniżające kary za przestępstwa skarbowe.

REKLAMA

Umowa szkoleniowa (tzw. „Lojalka”) – zasady, terminy, plusy i minusy. Kiedy trzeba dać pracownikowi urlop szkoleniowy?
25 sie 2025

Sfinansowanie przez pracodawcę kosztownego szkolenia czy studiów pracownika to inwestycja. W naturalny sposób rodzi się pytanie: co jeśli pracownik po zakończeniu nauki szybko odejdzie z firmy? Jednym z narzędzi, które mają chronić pracodawcę przed stratą takiej inwestycji, jest umowa szkoleniowa, potocznie nazywana lojalką.
Świadczenia alimentacyjne. MRPiPS zapowiada ważną zmianę
25 sie 2025

Wprawdzie kryterium dochodowe pozostanie, ale ma podlegać corocznej waloryzacji. Aktualnie próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmienia się raz na trzy lata.
Nawet 6,3 tys. zł miesięcznie dla studentów tych uczelni. MON już uszczelnia przepisy!
25 sie 2025

Studia wojskowe kuszą wysokim uposażeniem już od pierwszego roku, jednak atrakcyjny system sprzyja nadużyciom. MON wprowadza zmiany i uszczelnia przepisy, by ograniczyć rezygnacje studentów-żołnierzy oraz straty dla budżetu państwa.
Nowe świadczenie „500 plus dla małżeństw” i niezwykłe jubileusze! Czy najstarsze pary doczekają się gratyfikacji?
26 sie 2025

„500 plus dla małżeństw” – tak w skrócie określa się projekt jubileuszowej gratyfikacji, która ma nagradzać pary z wyjątkowo długim stażem. W Polsce nie brakuje małżeństw obchodzących złote, diamentowe czy brylantowe gody, a dziś znamy nawet parę, która wspólnie przeżyła 79 lat! Czy nowe świadczenie finansowe – od 5000 do 8000 zł – stanie się formą docenienia ich miłości i wytrwałości?

REKLAMA

W 2025 r. emeryci pokrzywdzeni waloryzacją 9,49% subkonta ZUS. W 2026 r. nie będzie lepiej
25 sie 2025

Przez lata konto główne w ZUS miało wyższą waloryzacją (np. 14,41% w 2025 r.) niż subkonto ZUS (np. 9,49% w 2025 r.). Sejm zajmie się propozycją zrównania tych wartości i to wstecznie (aż od 2014 r.). To są spore pieniądze. Propozycja obywatela jest uczciwa, ale należy ocenić szanse jej przeprowadzenia przez parlament na 0%. Ta petycja obywatela będzie procedowana przez odpowiednią komisję, ale konkluzja będzie najpewniej taka „Niestety, nie ma na to pieniędzy w budżecie”.
Krótszy czas pracy w Polsce. Ministerstwo ujawniło pierwsze dane z pilotażu
24 sie 2025

W trakcie pierwszego tygodnia od rozpoczęcia pilotażu skrócenia czasu pracy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło 150 kompletnych wniosków od pracodawców, którzy chcieliby wziąć udział w programie. Kolejne są w trakcie przygotowywania.

REKLAMA