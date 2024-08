Kanały zgłoszeniowe dla sygnalistów – wymagania wobec aplikacji

Prawo do renty wdowiej. Będą patrzeć na wiek wdowy lub wdowca

Renta wdowia ma być dostępna już od 2025 r. Wdowy i wdowcy będą nabywać prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej jednak niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Co to dokładnie oznacza w praktyce?