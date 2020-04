Cyberpolisa w dobie pracy zdalnej – przed czym ochroni?

Popularność aplikacji nie gwarantuje bezpieczeństwa

Najpopularniejsza obecnie aplikacja do połączeń wideo - Zoom, okazała się wadliwa. Stawiane są m.in. zarzuty, że pomimo zapewnień twórców aplikacja nie zapewnia szyfrowania end-to-end. Odpowiednio zabezpieczona szyfrowaniem transmisja czy ochrona użytkowników sieci to dziś niezbędne standardy. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma niestety rozwiązań informatycznych gwarantujących 100% bezpieczeństwa w sieci.

Polecamy: Pracodawca w kryzysie

reklama reklama



Użytkownik najsłabszym ogniwem

Dzieje się tak między innymi dlatego, że niemożliwe jest wyeliminowanie najsłabszego ogniwa systemu zabezpieczeń, czyli nas – użytkowników. Można stosować pulpity zdalne, wielostopniowe metody logowania, fizyczne klucze szyfrujące, ale nigdy nie unikniemy błędu ludzkiego. Jego prawdopodobieństwo w trakcie pracy zdalnej wzrasta, gdyż rośnie ryzyko omijania zabezpieczeń przez pracowników, którym „nadgorliwe” ich zdaniem zabezpieczenia utrudniają codzienną pracę. W takiej sytuacji ważnym ogniwem ochrony jest ubezpieczenie od zagrożeń cybernetycznych.

Oto 5 błędów, których konsekwencje zminimalizuje cyberpolisa.

Wyciek danych osobowych

Jednym z groźniejszych błędów, którego konsekwencje mogą być poważne i niezwykle kosztowne dla przedsiębiorstwa, jest doprowadzenie do wycieku zgromadzonych przez niego danych osobowych. Może do tego dojść zarówno, kiedy padniemy ofiarą phisingu, czyli w momencie wejścia w nieznany link lub otworzenia załącznika do wiadomości, jak i ataku hakerskiego, który ułatwimy, łącząc się z firmowym systemem przez niewystarczająco zabezpieczoną sieć czy zainfekowany komputer prywatny. W takiej sytuacji najważniejsze jest jak najszybsze wykrycie przyczyny wycieku i przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród osób, których dane mogły zostać skradzione. Koszty tych działań oraz innych koniecznych do przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, można pokryć w ramach cyberpolisy. Zapewnia ona m.in. wynagrodzenie dla zewnętrznych ekspertów, pokrycie wydatków na kampanię informacyjną, wypłatę odszkodowań dla poszkodowanych, a także uregulowanie kosztów obrony w postępowaniach prawnych. Środki z polis mogą być też przeznaczone na zapłacenie ewentualnych kar administracyjnych, nałożonych np. przez UODO.

Kradzież danych z kart płatniczych

Pracując z domu i korzystając z prywatnego łącza internetowego, a czasem również komputera, możemy też wykonywać służbowe operacje finansowe, logując się do systemu bankowości elektronicznej. Podobnie, jak w przypadku wycieku danych osobowych, również w tym przypadku poprzez korzystanie z mniej bezpiecznych urządzeń, możemy doprowadzić, chociażby do przejęcia informacji o rachunkach bankowych czy numerach kart kredytowych naszych klientów. Także w takiej sytuacji możemy liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Zapewni on pokrycie kosztów reakcji na zdarzenie, wsparcie prawne dla naszych klientów czy też monitoring ewentualnego wykorzystania wykradzionych danych z kart płatniczych.