Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty

Jak stanowi art. 455 Kodeksu cywilnego jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Wezwanie do zapłaty powoduje zatem wymagalność roszczenia, gdy termin spełnienia nie jest oznaczony.

Najczęściej jednak mamy do czynienia z wezwaniem do zapłaty, którego celem jest przypomnienie dłużnikowi, o tym, iż ma on zobowiązanie do spłaty. Może się zdarzyć, iż dłużnik zwyczajnie nie pamięta o spłacie. Dlatego tego rodzaju pismo może mu o tym przypomnieć. Jeżeli zaś dłużnik umyślnie nie dokonuje zapłaty, wówczas wezwanie pokazuje mu możliwe konsekwencje takiego działania (np. skierowanie sprawy na drogę sądową). Nie można wykluczyć, iż już po takim wezwaniu sytuacja zostanie rozwiązana. W przeciwnym razie wezwanie do zapłaty będzie pierwszym krokiem do odzyskania długu.

Wezwanie do zapłaty jako próba pozasądowego rozwiązania sporu

Zgodnie z art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego pozew skierowany do sądu powinien zawierać m.in. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. W przypadku, gdy takie próby nie były podjęte, należy wskazać wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Warto pamiętać, iż wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu należy dołączyć do pozwu w postępowaniu nakazowym. Stanowi o tym art. 485 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jak napisać dobre wezwanie do zapłaty?

Przepisy prawa nie określają wprost co powinno znaleźć się w nakazie zapłaty. Pamiętajmy jednak, aby dłużnik mógł w piśmie zidentyfikować roszczenie i mieć możliwość dokonania wpłaty.

W praktyce w wezwaniu do zapłaty warto wskazać takie elementy jak: data i miejsce sporządzenia pisma; dane wierzyciela i dłużnika, określenie podstawy obowiązku zapłaty; kwotę i termin spłaty długu; numer rachunku bankowego do wpłaty należności; podpis.

Wezwanie do zapłaty może również zawierać informację o podjętych środkach w przypadku braku dochodzonej sumy.

Jak wysłać wezwanie do zapłaty i ile razy?

Wezwanie do zapłaty najlepiej wysłać listem poleconym opatrzonym zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie może okazać się przydatne przy ewentualnym składaniu pozwu do sądu.

Najczęściej wysyła się kilka wezwań do zapłaty zanim sprawa trafi do sądu. Tej kwestii również nie określają przepisy.

„W sytuacji, gdy pomiędzy stronami istnieje spór, co do treści stosunku prawnego bądź w ogóle istnienia tego stosunku, to co do zasady, samo skierowanie wezwań do zapłaty o standardowej i powszechnie funkcjonującej w obrocie treści (jeśli nie ma ono cech nękania, czy też nie odpowiada znamionom czynu, o którym mowa w art. 190a k.k.), w opinii przeciętnego obywatela nie stanowi zniewagi, czy poniżenia adresata, i nie narusza jego dóbr osobistych. Dopiero nadmierne, nakierowane na zastraszenie dłużnika, noszące znamiona przemocy emocjonalnej wezwania dłużnika do zapłaty, mogą być uznane za naruszające jego dobra osobiste” – stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 listopada 2015 r. (I ACa 310/15 ).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740; ost. zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 1495);

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1575; ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 11).