Wyniki wyborów 2023. Ostateczne dane ze wszystkich komisji wyborczych: PiS – 35,38 proc.; KO – 30,70; Trzecia Droga – 14,40. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,31 proc.

W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 35,38 proc. głosów; KO – 30,70 proc.; Trzecia Droga – 14,40 proc.; Lewica – 8,61 proc.; Konfederacja – 7,16 proc. Takie wyniki podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów we wszystkich obwodowych komisji wyborczych. To ostateczne wyniki wyborów do Sejmu

PKW opublikowała wyniki głosowania z 100 proc. obwodowych komisji wyborczych we wtorek 17 października o godz. 9:00 rano. Wyniki pochodzą ze wszystkich 31 497 komisji obwodowych. REKLAMA Wyniki głosowania ze 100 proc. obwodów wyborczych Wyniki głosowania w obwodach, z których dane spłynęły do PKW przedstawiają się następująco: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 7 640 854 głosów – 35,38 proc. poparcia.

