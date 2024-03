Nowe stawki: od 1140 zł do 6200 zł w I kategorii zaszeregowania. I od 2830 zł do 11420 zł w XXI kategorii zaszeregowania [Tabela]

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Pomimo publikacji w połowie marca 2024 r. wchodzą w życie od 1 stycznia 2024 r.

Zmiana w "Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek”

Projekt zakłada zmianę Tabeli D „Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek” ujętej w załączniku nr 1 „Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego” do ww. rozporządzenia.

W ustawie budżetowej na rok 2024 ustalono średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej od 1 stycznia 2024 r. w wysokości 120%, co umożliwi dokonanie od dnia 1 stycznia 2024 r. podwyższenia wynagrodzeń pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionym w urzędach administracji rządowej i pracownikom innych jednostek.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2024 r. wzrośnie do 4.242 zł oraz od 1 lipca 2024 r. wzrośnie do 4.300 zł.

Dlatego w Tabeli D stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego podwyższono w każdej kategorii zaszeregowania o 20% w stosunku do stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r., natomiast stawki maksymalne wynagrodzenia zasadniczego podwyższono w każdej kategorii zaszeregowania o 1.500 zł w stosunku do stawek obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. W konsekwencji nowe stawki kształtować się będą od kwoty 1.140 zł do kwoty 6.200 zł w I kategorii zaszeregowania i od kwoty 2.830 zł do kwoty 11.420 zł w XXI kategorii zaszeregowania.

Tabela D a minimalne wynagrodzenie

UWAGA! Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określony w Tabeli D w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie jest tożsamy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, określonym w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym m.in. premie i dodatki, z wyjątkiem składników wymienionych w art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej oraz dodatku za staż pracy.

Biorąc pod uwagę, że w ustawie budżetowej na rok 2024 fundusz wynagrodzeń został podwyższony, co umożliwi dokonanie od 1 stycznia 2024 r. podwyższenia wynagrodzeń pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionym w urzędach administracji rządowej i pracownikom innych jednostek oraz obowiązek ustalenia wynagrodzenia pracownika, co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia, które od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosi 4.242 zł oraz od dnia 1 lipca 2024 r. wzrośnie do 4.300 zł, proponuje się, aby procedowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale podwyższone stawki wynagrodzenia pracowników obowiązywały od dnia 1 stycznia 2024 r.

"Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek”

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 1140 – 6200 II 1870 – 6220 III 1880– 6240 IV 1900 – 6270 V 1920 – 6300 VI 1930 – 6330 VII 1940 – 6360 VIII 1960 – 6530 IX 1980 – 6700 X 2020 – 6870 XI 2050 – 7080 XII 2100 – 7300 XIII 2160 – 7550 XIV 2210 – 7890 XV 2270 – 8230 XVI 2340 – 8730 XVII 2420 – 9240 XVIII 2510 – 9750 XIX 2600 – 10260 XX 2680 – 10770 XXI 2830 – 11420

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek został opracowany na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917).