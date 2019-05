Sprzedaż techniczna - jakich pracowników poszukują pracodawcy?

Sprzedaż techniczna - trendy

Sprzedaż techniczna to bardzo dynamicznie rozwijający się sektor. Firmy intensywnie inwestują w działania marketingowe, by skutecznie docierać do grup docelowych. Coraz większe znaczenie mają produkty customizowane, projektowane pod kątem unikalnych potrzeb klientów. Dostępność takiej oferty buduje przewagę konkurencyjną. Producenci rozwijają nowoczesne narzędzia obsługi klienta, np. platformy zakupowe. To intuicyjne, proste w obsłudze i dające możliwość stałego podglądu zakupów rozwiązania. Dzięki nim klienci, którzy wybrali ofertę danej firmy i zaufali jej, mogą samodzielnie dokonywać zakupów. Pozwala to sprzedawcom skoncentrować się na pozyskiwaniu nowych klientów. Takie narzędzia, wsparte dobrym, odpowiednio wycenionym produktem wysokiej jakości, pozwalają firmie osiągnąć sukces.

Pracodawcy coraz częściej dają wolną rękę specjalistom w kwestii doboru metod sprzedaży. Najlepsi, doświadczeni sprzedawcy znają rynek i wiedzą, w jaki sposób realizować założone cele.

Aktywna sprzedaż relacyjna

Wciąż silny jest trend inwestowania w aktywną sprzedaż relacyjną, która jest mocno skoncentrowana na potrzebach klienta. Ma ona na celu zbudowanie trwałej, opartej na solidnych fundamentach, wręcz przyjacielskiej więzi z partnerem. Taka relacja procentuje w postaci lojalnej, cyklicznej sprzedaży.

Zapotrzebowanie na handlowców

W 2018 r. zapotrzebowanie na najlepszych handlowców w branży nieustannie rosło i trend ten utrzyma się. Pracodawcy poszukują osób otwartych i komunikatywnych, potrafiących szybko zbudować relację z rozmówcą. Ważną cechą jest umiejętność słuchania, analizowania potrzeb drugiej strony i odpowiedniego reagowania na nie. Ceniona jest rzetelność i słowność – cechy, które budują wzajemne zaufanie. Od kandydatów wymaga się elastyczności, kreatywności, niekonwencjonalnego podejścia i zdolności do pracy pod presją czasu. Pracodawcy doceniają nieszablonowe myślenie, zaangażowanie i silną motywację. Kluczową cechą jest doskonała znajomość rynku i jego specyfiki oraz aktywne śledzenie zmian na nim zachodzących.

Benefity

2018 był rokiem wzrostu wynagrodzeń w branży, zwłaszcza w przypadku osób mających doświadczenie i doskonałą wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie technicznej oraz dysponujących rozbudowaną siecią kontaktów. W jaki sposób pracodawcy próbują przekonać kandydatów? Wysoka podstawa wynagrodzenia, dobry system premiowy czy bazowy pakiet świadczeń pozapłacowych nie wystarczają. Pracownicy oczekują więcej – np. dodatkowego urlopu, dofinansowania do edukacji, szkoleń i kursów językowych, dodatkowych dni opieki nad dziećmi lub też konkursów dla najlepszych pracowników z nagrodami w postaci ekskluzywnych, drogich wycieczek. Pracodawcy muszą wykazać się kreatywnością w tworzeniu dodatkowych zachęt, by wyprzedzić konkurencję.

Źródło: Goldman Recruitment