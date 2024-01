642 zł brutto więcej dla pracowników w porównaniu do 2023 r. Minimalne wynagrodzenie 2024 netto. Ile na rękę dla pracownika

642 zł brutto więcej dla pracowników w porównaniu do 2023 r. Jakie koszty należy odliczyć w celu obliczenia kwoty netto? Ile na rękę dla pracownika.

Przypomnijmy, że wynagrodzenie minimalne wzrośnie w 2024 r. dwa razy. 1 stycznia miała miejsce pierwsza podwyżka wynagrodzenia, 1 lipca minimalne wynagrodzenie wzrośnie po raz drugi.

Dlaczego płaca minimalna w 2024 r. wzrośnie dwukrotnie

Dlaczego płaca minimalna w 2024 r. wzrośnie dwukrotnie? Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli w kolejnym roku prognozowany wskaźnik cen wyniesie co najmniej 105%, wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W 2024 r. prognozowany wskaźnik cen ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wyniesie 106,6%. W 2023 r. prognoza wynosiła blisko 110%.

Minimalne w 2024 r. - ile brutto dla pracownika

1 stycznia danego roku kalendarzowego wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł brutto, a stawka godzinowa 27,70 zł brutto.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. – minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł brutto, a stawka godzinowa 28,10 zł brutto.

Ile na rękę w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. pracownicy dostaną aż o 642 zł brutto więcej w porównaniu do wcześniejszego roku. Jakie koszty należy odliczyć w celu obliczenia kwoty netto? Są to:

składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),

składkę zdrowotną,

zaliczkę na podatek dochodowy (PIT).

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu budżetu państwa na 2024 r., przeciętne wynagrodzenie wyniesie 7 824 zł. Oznacza to wzrost o 12,8% w porównaniu z rokiem 2023. O tyle wzrośnie też wysokość składek ZUS.

Po odjęciu tych kosztów minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 3 221,98 zł netto, a od 1 lipca 2024 r. wyniesie 3 261,53 zł netto.

W przypadku umowy zlecenia na obliczanie minimalnego wynagrodzenia netto mają wpływ czynniki, takie jak:

zatrudnienie u innego pracodawcy,

status studenta,

wiek poniżej 26 lat,

opłacanie dobrowolnie ubezpieczenia chorobowego.

Co ze studentami w 2024 r.

Pracodawca zatrudniający studenta lub ucznia poniżej 26. roku życia na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej nie musi odprowadzać za niego składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowo, pracownik lub zleceniobiorca do ukończenia 26 lat jest objęty zerowym PIT, co oznacza, że jest zwolniony z podatku dochodowego. Zerowy PIT dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą oraz umowy zlecenia, bez względu na to, czy są uczniami lub studentami, czy nie.

W związku z powyższym student lub uczeń do ukończenia 26. roku życia, który wykonuje umowę zlecenia będzie otrzymywał ustaloną stawkę wynagrodzenia na rękę, bez konieczności pomniejszania jej o składki ZUS czy podatek PIT.

Każda umowa o pracę rodzi obowiązek odprowadzania składek do ZUS, nawet jeśli zawarta jest z uczniem lub studentem poniżej 26. roku życia.

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Podstawa prawna