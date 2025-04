Taka jest teraz płaca minimalna w UE. Jak wypada Polska?

Z nowych danych Eurostatu dotyczących płacy minimalnej za 2025 roku wynika, że w 10 krajach Unii Europejskiej najniższa pensja wynosiła poniżej 1000 euro miesięcznie, w 6 innych krajach wahała się od 1000 do 1500 euro miesięcznie, a w pozostałych 6 krajach płaca minimalna przekraczała 1500 euro miesięcznie. W badaniu została uwzględniona także Polska.

Od 1 stycznia 2025 roku, 22 z 27 państw Unii Europejskiej ma krajową płacę minimalną. Wśród wyjątków znajdują się Dania, Włochy, Austria, Finlandia i Szwecja. W Polsce minimalne wynagrodzenie brutto w 2025 roku wynosi 1091 euro miesięcznie. Z danych Eurostatu wynika, że w 10 krajach UE płaca minimalna nie przekracza 1000 euro, a w 6 innych oscyluje pomiędzy 1000 a 1500 euro. Z kolei w krajach takich jak Francja, Belgia czy Niemcy, pensje minimalne przekraczają 1500 euro. Różnice te uwzględniają także poziom cen w poszczególnych państwach.

Jaka jest płaca minimalna w Polsce? Najnowsze dane o zarobkach w UE

Według danych opublikowanych przez Eurostat w styczniu 2025 roku w 10 krajach UE płaca minimalna wynosiła poniżej 1000 euro miesięcznie. Była to Bułgaria (551 euro), Węgry (707 euro), Łotwa (740 euro), Rumunia (814 euro), Słowacja (816 euro), Czechy (826 euro), Estonia (886 euro), Malta (961 euro), Grecja (968 euro) i Chorwacja (970 euro).

W 6 innych krajach płaca minimalna wahała się od 1000 do 1500 euro miesięcznie. Chodzi o:

Cypr (1000 euro),

Portugalię (1015 euro),

Litwę (1038 euro),

Polskę (1091 euro) ,

, Słowenię (1278 euro),

Hiszpanię (1381 euro).

Z kolei w pozostałych 6 krajach płaca minimalna przekraczała 1500 euro miesięcznie. Tymi krajami jest Francja (1802 euro), Belgia (2070 euro), Niemcy (2161 euro), Holandia (2193 euro), Irlandia (2282 euro) i Luksemburg (2638 euro).

płaca minimalna w UE, Eurostat

Różnice w płacach minimalnych w UE

Jak wskazał Eurostat dane pokazują, że najwyższa płaca minimalna w krajach UE była 4,8 razy większa, niż najniższa. Jednak różnice w płacach minimalnych w różnych krajach są znacznie mniejsze, gdy weźmie się pod uwagę różnice w poziomie cen.

Ważne Płaca minimalna podawana jest w wartościach brutto, to znaczy przed odliczeniem podatku i składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracownika.

Mniejsze różnice w płacach minimalnych po uwzględnieniu różnic w poziomie cen

Po uwzględnieniu różnic cenowych między krajami, płace minimalne wahały się od 878 w standardzie siły nabywczej (PPS) miesięcznie w Estonii do 1 992 PPS w Niemczech, co oznacza, że najwyższa płaca minimalna była 2,3 razy wyższa od najniższej. Płaca minimalna powyżej 60% mediany brutto miesięcznych zarobków we Francji, Portugalii i Słowenii

Jak podaje Eurostat, gdy zmierzymy to w ujęciu relatywnym, jako proporcję mediany zarobków, w 2022 roku płace minimalne stanowiły ponad 60% mediany brutto miesięcznych zarobków w 3 krajach UE: Francji, Portugalii i Słowenii (66% w tych krajach łącznie). Na niższym końcu rozkładu płac, płace minimalne były mniejsze niż połowa mediany zarobków w 4 krajach: Belgii (49%), Malcie (46%), Estonii i Łotwie (43% w obu krajach).

Ważne Standard siły nabywczej, w skrócie PPS, to sztuczna jednostka walutowa. Teoretycznie jedna jednostka PPS może kupić tę samą ilość dóbr i usług w każdym kraju. Jednak różnice w cenach między krajami oznaczają, że do zakupu tych samych dóbr i usług w zależności od kraju potrzeba różnych kwot jednostek krajowej waluty. PPS oblicza się, dzieląc jakąkolwiek wielkość ekonomiczną kraju wyrażoną w walucie krajowej przez odpowiednie parytety siły nabywczej.

PPS to termin techniczny używany przez Eurostat dla wspólnej waluty, w której wyrażane są agregaty rachunków narodowych po dostosowaniu do różnic w poziomie cen przy użyciu parytetów siły nabywczej (PPP). Parytety siły nabywczej (PPP) można więc interpretować jako kurs wymiany PPS względem euro.

Jaka wysokość płacy minimalnej w 2025 roku?

Przypomnijmy jaki jest oficjalny, wynikający z przepisów, stan obecny płacy minimalnej, jaka ona jest w 2025 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku od 1 stycznia tego roku minimalne wynagrodzenie zostało podniesione do kwoty 4666 zł brutto. To o 8,5 proc. więcej niż wcześniej. Wzrasta również minimalna stawka godzinowa – od 1 stycznia 2025 roku jest to kwota 30,50 zł brutto.

W 2025 roku podwyżka tylko raz. Przypomnij, że w 2024 roku podwyżki płacy minimalnej miały miejsce dwukrotnie, od 1 stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. Oznaczało to wzrost minimalnego wynagrodzenia o odpowiednio 21,5 proc. oraz 19,4 proc. w stosunku do kwoty sprzed 12 miesięcy. Podobnie w 2023 roku płaca minimalna wzrosła dwa razy, od stycznia o 15,9 proc., a od lipca o 19,6 proc. rok do roku.

Tabela: Zmiany najniższej płacy w Polsce (2015-2025)

Oto tabela pokazująca wysokość najniższej krajowej w Polsce na przestrzeni lat 2015-2025. W 2023 r. oraz 2024 r. płaca minimalna była podwyższana dwa razy w roku – w styczniu i lipcu.

Rok Wynagrodzenie od 1 stycznia Wynagrodzenie od 1 lipca 2025 r. 4666 zł brutto - 2024 r. 4242 zł brutto 4300 zł brutto 2023 r. 3490 zł brutto 3600 zł brutto 2022 r. 3010 zł brutto - 2021 r. 2800 zł brutto - 2020 r. 2600 zł brutto - 2019 r. 2250 zł brutto - 2018 r. 2100 zł brutto - 2017 r. 2000 zł brutto - 2016 r. 1850 zł brutto - 2015 r. 1750 zł brutto -

Jaka będzie minimalna krajowa w 2026 roku? Polski rząd szykuje zmiany

Zaznaczmy na koniec, że rząd polski planuje zmiany w przepisach dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowe regulacje zakładają, że płaca minimalna będzie stanowić 55% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Choć dokładna kwota na 2026 rok nie jest jeszcze znana, można ją oszacować na podstawie prognoz budżetowych. Według szacunków, przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2026 roku wyniesie 9219 zł brutto, co oznacza, że minimalna pensja może wzrosnąć do 5070 zł brutto. Jak wpłynie to na rynek pracy? Wyższa płaca minimalna może oznaczać wzrost kosztów dla pracodawców, ale również większą siłę nabywczą pracowników. Sprawdź, co jeszcze może się zmienić!

Ważne Rząd przedstawił również długofalowe plany dotyczące przyszłych podwyżek płacy minimalnej. Zgodnie z obecnymi prognozami, w 2028 roku najniższe wynagrodzenie brutto ma wynieść 5648 zł. Oznacza to, że w kolejnych latach możemy oczekiwać dalszego wzrostu minimalnej pensji.

Nowe przepisy o płacy minimalnej w Polsce mają obowiązywać już od 1 stycznia 2026 roku, muszą więc zostać przyjęte jeszcze w 2025 r. Aktualnie projekt ustawy w tej sprawie przechodzi kolejne etapy legislacyjne. Nowe regulacje mają na celu m.in. wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji dyrektywy UE w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Jednym z elementów zmian jest zrównanie płacy minimalnej z wynagrodzeniem zasadniczym.