Trzeba przyznać, że 3% a 12% podwyżki wynagrodzenia robi różnicę. Chodzi o pracowników tzw. budżetówki, których wzrost płac związany jest z propozycją średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026. Rok do roku opracowuje się informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026, co wiąże się z ową podwyżką dla pracowników budżetówki.

Kto należy do budżetówki?

Do budżetówki należy duże grono pracowników. Przykładowo można wyliczyć, że są to:

pracownicy ochrony zdrowia

nauczyciele

policjanci

strażacy

wojskowi

pracownicy narodowej służby zdrowia

pracownicy administracji w instytucjach publicznych (np. w: Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie, państwowej uczelni, Narodowym Funduszu Zdrowia, Urzędzie Miasta)

pracownicy sądów (administracja sądowa, sędziowie, prokuratorzy)

pracownicy domów dziecka

pracownicy domów bibliotek publicznych i domów kultury

pracownicy teatrów i innych instytucji kultury

pracownicy państwowych domów spokojnej starości

i wiele, wiele innych, co regulują poszczególne ustawy - tzw. pragmatyki pracownicze - czyli specyficzne regulacje ustawowe zastrzeżone dla konkretnej grupy zawodowej.

Budżetówka: o 3% czy o 12% wyższe wynagrodzenia w 2026 r.?

Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026 nie jest zadowalająca dla pracowników budżetówki. W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026. Rząd proponuje, by było to 103 proc. w ujęciu nominalnym. Co to znaczy dla pracowników budżetówki? Oczywiście to, że wynagrodzenia oraz kwoty bazowe w 2026 roku, zostaną zwaloryzowane o 3 proc., czyli o prognozowaną średnioroczną inflację na 2026 rok.

Skąd propozycja aż 12% podwyżki dla budżetówki?

Według Norberta Kusiaka z OPZZ, bez znaczącego wzrostu wynagrodzeń grozi dalszy odpływ specjalistów z sektora publicznego, co z kolei może pogorszyć jakość usług publicznych i osłabić administrację państwową. Jak czytamy w opinii dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Norberta Kusiaka,12-proc. wzrost wynagrodzeń ma nadrobić wieloletnie zaniedbania oraz stanowić niezbędny krok w kierunku zatrzymania odpływu wykwalifikowanych pracowników. Taka podwyżka może mieć również bezpośredni wpływ na stabilność funkcjonowania instytucji publicznych i jakość świadczonych przez nie usług.

Ważne Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów przedłoży je także do opinii ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej.

Jakie są prognozowane wielkości makroekonomiczne na rok 2026?

Jak podaje rząd prognozowane wielkości makroekonomiczne na rok 2026 kształtują się następująco:

