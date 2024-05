300,00 zł może wpłynąć na konto nauczyciela. Trzeba tylko złożyć korektę rozliczenia rocznego za 2023 rok.

300,00 zł może wpłynąć na konto nauczyciela, który opodatkował wartość bonu otrzymanego w ramach rozwoju kompetencji cyfrowych. Aby go otrzymać, musi złożyć korektę rozliczenia rocznego.

300,00 zł – taki zwrot podatku może dostać nauczyciel

Na podstawie przepisów ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (dalej: ustawa o wsparciu rozwoju), która weszła w życie 2 sierpnia 2023 r., określone grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych otrzymały w 2023 r. wsparcie na rozwój kompetencji cyfrowych. Miało ono postać bonu o wartości 2500 zł na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Wartość tego bonu była wolna od podatku od darowizn, co wynikało z art. 3 pkt 10 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Niestety, ustawodawca nie zwolnił tego przysporzenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wątpliwości co do tego, czy z tytułu przekazanego bonu należy zapłacić podatek, czy też nie, nasiliły się w okresie dokonywania rozliczeń rocznych. Nauczyciele mieli wątpliwości co do tego, czy mają otrzymany bon wykazać w składanym zeznaniu podatkowym, czy też nie. Z jednej strony, z uzasadnienia przepisów przyznających do niego prawo wynikało, że ustawodawca chciał uwolnić przekazane nauczycielom środki od obciążeń podatkowych, z drugiej jednak, przepisy przewidywały konieczność opodatkowania. Aby pozostać z nimi w zgodzie, nauczyciele, którzy otrzymali w 2023 r. bon na zakup laptopa, mieli więc obowiązek zaliczenia jego wartości do przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) i opodatkowania jej.

Trzeba złożyć korektę rozliczenia rocznego

W marcu 2024 r. ustawodawca dostrzegł jednak swój błąd i aby zapobiec pomniejszeniu wartości przekazanego nauczycielom bonu, przygotowano projekt rozporządzenia wprowadzającego w tym zakresie wyłączenia od opodatkowania. Niestety zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw dopiero 22 kwietnia 2024 r., a weszło w życie dzień później. Miało to więc miejsce raptem na tydzień przed zakończeniem rocznych rozliczeń podatkowych i zapewne wielu podatników złożyło już wcześniej swoje rozliczenia i zapłaciło z tego tytułu podatek Tymczasem, jak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup, zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu w odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 2 sierpnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że podatnicy, którzy złożyli rozliczenie roczne przed wejściem w życie wskazanego rozporządzenia i uwzględnili w nim wartość otrzymanego świadczenia, mają prawo do złożenia w tym zakresie korekty zeznania podatkowego i odzyskania zapłaconego z tego tytułu podatku.