Kolejna podwyżka dla tych pracowników. Niezależna od szefa i niewymagająca zmiany umowy. Już od 1 stycznia 2025 roku. Wysokość dodatku jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby godzin pracy w danym miesiącu.

Praca w porze nocnej od 1 stycznia 2025 roku

W przypadku pracowników, których rozkład pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub praca przypadała w porze nocnej przez co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym, mówimy o pracownikach pracujących w nocy. Warto jednak pamiętać, że nie w każdym zakładzie pracy pora nocna oznacza pracę w tych samych godzinach. Co prawda ustawodawca wskazał, że pracą w godzinach nocnych jest praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy, jednak zastrzegł, że jest tak tylko wtedy, gdy pracodawca nie określi w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy kiedy pora nocna się zaczyna, a kiedy kończy. Swoboda działania pracodawcy jest w tym zakresie jeszcze większa – może on bowiem określić inne godziny rozpoczęcia i zakończenia pory nocnej dla różnych działów czy grup zawodowych zatrudnionych w tym samym zakładzie pracy. Ograniczenia w tym zakresie dotyczą jedynie pracowników młodocianych.

Wysokość dodatku za pracę w nocy nie zależy od szefa

Niezależnie od tego, czy pracownik jest uznawany za pracownika pracującego w nocy, czy jedynie okazjonalnie zdarza mu się wykonywać pracę w porze nocnej, przysługuje mu z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia. Jego wysokość jest zmienna i oblicza się ją za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wpływ ma więc na nią nie tylko wysokość tego wynagrodzenia, ale również liczba godzin pracy przypadająca w danym miesiącu. To dlatego, mimo stałej wysokości minimalnego wynagrodzenia na przestrzeni roku, wysokość dodatku może być w poszczególnych miesiącach różna.

W 2025 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła 4666 złotych i nie zmieni się po raz drugi w trakcie roku. Liczba godzin do przepracowania będzie wynosiła w styczniu, marcu, kwietniu i grudniu 168 godzin, w lutym, maju, czerwcu i sierpniu 160 godzin, w lipcu i październiku 184 godziny, we wrześniu 176 godzin, a w listopadzie 144 godziny. Wysokość dodatku za pracę w nocy będzie więc wynosiła za 1 godzinę pracy w:

styczniu – 5,55 zł,

lutym – 5,83 zł

marcu – 5,55 zł,

kwietniu 5,55 zł,

maju – 5,83 zł,

czerwcu – 5,83 zł,

lipcu – 5,07 zł,

sierpniu – 5,83 zł,

wrześniu – 5,30 zł,

październiku – 5,07 zł

listopadzie – 6,48 zł,

grudniu – 5,55 zł.

W 2024 roku, gdy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę zmieniła się od 1 stycznia, a następnie od 1 lipca 2024 roku, kwoty te mieściły się w przedziale od 4,67 zł do 5,66 zł. W listopadzie, w którym dodatek osiągnął najwyższą wartość zarówno w 2024 roku, jak i w 2025 roku, pracownicy zarobią więc za godzinę pracy w porze nocnej o 0,82 złotego więcej.