Te pieniądze trafią do wierzycieli jeszcze przed świętami. Wbrew krążącym informacjom, nie da się ich uchronić przed komornikiem

Te pieniądze trafią do wierzycieli jeszcze przed świętami. Wbrew krążącym informacjom, nie da się ich uchronić przed komornikiem

14 listopada 2025, 11:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Te pieniądze trafią do wierzycieli jeszcze przed świętami. Wbrew krążącym informacjom, nie da się ich uchronić przed komornikiem
Te pieniądze trafią do wierzycieli jeszcze przed świętami. Wbrew krążącym informacjom, nie da się ich uchronić przed komornikiem
Czy komornik zajmie świadczenie przedświąteczne należne pracownikowi? Wiele osób uważa, że to zależy od tego, z jakiego źródła jest finansowana jego wypłata. To jednak nie jest prawda. Na co więc trzeba zwrócić uwagę?

Świadczenia świąteczne można finansować z różnych źródeł

W witrynach i na półkach sklepowych króluje klimat Bożego Narodzenia. To zaś oznacza, że wiele osób myśli już o zakupie prezentów świątecznych, a tym samym analizuje swój budżet. Na jego stan wpływa m.in. to, czy pracodawca, u którego są zatrudnione przewiduje wypłatę świadczenia świątecznego. Taki bon może zostać wypłacony ze środków obrotowych firmy, ale znacznie częściej jest finansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Choć dla większości pracowników źródło finansowania jest obojętne i liczy się ostateczny efekt w postaci możliwości ich wykorzystania, to jednak jest również taka grupa osób, dla których ta kwestia ma większe znaczenie. Mowa o tych pracownikach, których wynagrodzenie jest objęte egzekucją komorniczą. Dlaczego taka sytuacja może wydawać im się korzystna? Bo mają przekonanie, że świadczenie przyznane ze środków ZFŚS mające charakter świadczenia socjalnego, nie podlega egzekucji. A jaka jest prawda?

W 2011 roku MPiPS przedstawiło stanowisko, z którego wynika, że świadczenia finansowane z ZFŚS nie są wynagrodzeniem nawet w bardzo szerokim rozumieniu tego pojęcia. Oznacza to, że nie podlegają egzekucji jako składnik wynagrodzenia, ale też, że nie obejmuje ich ochrona przewidziana dla wynagrodzeń za pracę ustanowiona w przepisach ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (interpretacja MPiPS i MS z 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń z zfśs oraz odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z 29 marca 2012 r. na interpelację poselską nr 1952). Jednak czy to aby na pewno jest powód do radości, bo oznacza, że nie podlegają one egzekucji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto odświeżyć sobie obowiązujące w tym zakresie regulacje ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Jakiego zajęcia dokonał komornik?

W sytuacji, gdy komornik chce prowadzić egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wzywa pracodawcę, aby w określonych granicach nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:
1) przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo
2) przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Poucza również pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

To jednak nie wszystko. Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa również pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:
1) przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
2) podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
3) w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Tych pieniędzy nie uchroni się przed egzekucją

Pracodawca jest również zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie tych okoliczności. W przypadku takiego zajęcia, a więc dokonanego na podstawie art. 881 Kodeksu postępowania cywilnego (z wynagrodzenia za pracę), egzekucja nie obejmie świadczenia wypłacanego pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednak jeśli dokonano zajęcia także na podstawie art. 895 Kodeksu postępowania cywilnego (egzekucja z innych wierzytelności), to świadczenie nie tylko zostanie zajęte, ale z uwagi na to, że nie będzie podlegało ochronie przewidzianej dla wynagrodzenia za pracę, zostanie zajęte w całości. Pracodawca, do którego trafiło zajęcie komornicze powinien więc przede wszystkim uważnie je przeczytać i sprawdzić czy jako podstawa prowadzenia egzekucji został wskazany jedynie ar. 881 Kodeksu postępowania cywilnego, czy również art. 895.

Jednak nawet jeśli zajęcie komornika jest ograniczone tylko do wynagrodzenia za pracę, to należy pamiętać o tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcę obciąża obowiązek informacyjny wobec komornika – musi więc niezwłocznie zawiadomić go nie tylko o każdej zmianie okoliczności związanych z periodycznym wynagrodzeniem za pracę, ale i z dochodami z wszelkich innych tytułów. To zaś oznacza, że bez względu na to, z jakich środków jest finansowane świadczenie świąteczne, trudno będzie uchronić je przed egzekucją.

Podstawa prawna

art. 881, art. 882, art. 895 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1568)

Źródło: INFOR
