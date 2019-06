Brand manager (branża FMCG) - zarobki 2019

Brand Manager

Brand Manager to stanowisko o bardzo szerokim spektrum obowiązków uzależnionych od potrzeb danej firmy, a także stopnia doświadczenia kandydata. Zadaniem osób pracujących w działach marketingu jest opracowanie strategii i kampanii reklamowych dla swoich linii produktów. Docierają one do odpowiedniej grupy odbiorców, wykorzystując dedykowane kanały informacyjne, zachęcają do kupowania określonych produktów lub korzystania z oferowanych usług, odpowiadają też za rotację asortymentu. Brand Manager opracowuje również szeroko rozumiane treści reklamowe oraz promocyjne, współtworzy strategię budowania przewagi konkurencyjnej, odpowiada za analizy rynkowe i przewidywanie trendów. Stanowisko może być zarówno samodzielne, jak też liderskie z odpowiedzialnością za zespół specjalistów.

Zakres obowiązków

współpraca przy tworzeniu strategii marketingowych dla danych produktów lub usług

realizacja działań marketingowych wspierających sprzedaż

współpraca z agencjami i firmami zewnętrznymi

monitorowanie skuteczności prowadzonych działań marketingowych

kreowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy

opracowywanie materiałów promocyjnych (zarówno graficznych, jak i tekstów promocyjnych)

prowadzenie działań marketingowych w serwisach społecznościowych

inicjowanie i wdrażanie zmian w portfolio asortymentowym

Zarobki Brand Managera w 2019 r. (branża FMCG)

Profil

Od kandydata na stanowisko Brand Managera oczekuje się wykształcenia wyższego na takich kierunkach jak marketing czy PR. Ważna jest też dobra znajomość rynku i nieustające monitorowanie działań konkurencji. Dobry Brand Manager zna najnowsze metody pomiaru skuteczności prowadzonych działań i bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim. Z jednej strony od kandydata na to stanowisko oczekuje się kreatywności i pomysłowości, z drugiej – analitycznego myślenia i bardzo dobrej organizacji pracy.

Perspektywy rozwoju

Brand Manager może bezpośrednio awansować na Marketing Managera, który pełni funkcję team leadera. Kolejnym krokiem w karierze może być stanowisko dyrektora ds. marketingu. Ponieważ działy marketingu w dużych firmach tworzą podzespoły wyspecjalizowane w brand marketingu, trade marketingu itd., awansem może być także przejście do działu pokrewnego, który jest zaangażowany w bardziej przekrojowe projekty w organizacji.

