Dyrektor ds. marketingu (branża FMCG) - zarobki, obowiązki 2019

Dyrektor ds. Marketingu (branża FMCG)

Dyrektor ds. marketingu nadzoruje całość działań marketingowych prowadzonych w obrębie wszystkich linii produktów w portfolio firmy. Do jego zadań należy zarządzanie procesami w obszarach opracowywania strategii marketingowych, analizowania badań rynkowych i planowania budżetu dla swojego działu oraz nadzorowanie strategii materiałów promocyjnych. Dyrektor ds. marketingu ściśle współpracuje z działem sprzedaży jako podmiot odpowiedzialny za budowanie rotacji i działami produkcji jako właściciel wizerunku marek. Jest to rola bardzo odpowiedzialna i złożona, ponieważ planuje on strategiczne działania dla wszystkich kanałów komunikacji oraz dociera do każdej z grup docelowych.

Zakres obowiązków

opracowywanie strategii marketingowych

planowanie i koordynacja kampanii reklamowych dla produktów firmy

nadzorowanie pracy zespołu managerów i specjalistów ds. marketingu

zawieranie umów oraz prowadzenie negocjacji z dostawcami zewnętrznymi

nadzorowanie produkcji materiałów marketingowo-promocyjnych

zarządzanie portfelem asortymentowym

opracowywanie raportów z prowadzonych działań

monitorowanie działań konkurencji i prognozowanie przyszłych trendów

ustalanie budżetu dla działu marketingu

ścisła współpraca z działem sprzedaży

Profil

Dyrektor ds. marketingu powinien mieć wykształcenie wyższe na takich kierunkach jak marketing lub zarządzanie. Pracodawcy, zatrudniając osobę na to stanowisko, często oczekują kilkuletniego doświadczenia zdobytego na podobnym stanowisku. Pożądane są udokumentowane doświadczenia w efektywnym prowadzeniu marek – od NPD po aktywności z wykorzystaniem budżetów ATL i BTL. Oprócz tego od dyrektora ds. marketingu oczekuje się bardzo dobrych zdolności organizacyjnych oraz analitycznych. Jako że osoba ta pełni funkcję lidera, musi odznaczać się zdolnościami przywódczymi. Równie istotna jest wysoka kultura osobista, umiejętność współpracy z innymi działami oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zarobki i premie dyrektora ds. marketingu w 2019 r.

Perspektywy rozwoju

Drogą awansu dla dyrektora ds. marketingu jest objęcie stanowiska dyrektora ds. sprzedaży i marketingu. Często zdarza się, że osoby z takim doświadczeniem obejmują funkcję CEO. W firmach o zasięgu globalnym coraz częściej istnieje także możliwość przejścia do struktur regionalnych i objęcie funkcji lidera danego regionu.

Źródło: Raport płacowy Goldman Recruitment