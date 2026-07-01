Zasiłek chorobowy. Od lipca obowiązują nowe procedury w ZUS

Od początku lipca obowiązują uproszczone zasady składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany mają usprawnić obsługę świadczeń i ułatwić składanie dokumentów drogą elektroniczną.

Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego

Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego opłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia powyżej 20 osób (z wyjątkiem osób uprawnionych do zasiłku za okres po ustaniu ubezpieczenia). Oni również ustalają prawo do zasiłku i jego wysokość. Z kolei, jeśli płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego do 20 osób, prawo do zasiłku ustala ZUS, który wypłaca świadczenie.

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Zasiłek chorobowy: jak złożyć dokumenty?

Sposób składania dokumentów zależy od tego, kto jest płatnikiem zasiłku – ZUS czy pracodawca (płatnik składek).

Jeśli zasiłek wypłaca płatnik składek, wniosek musi złożyć do niego osoba ubezpieczona, a płatnik na tej podstawie ustala prawo do zasiłku i jego wysokość. Wniosek można złożyć, jak dotychczas w formie papierowej z własnoręcznym podpisem, a także w formie elektronicznej, np. za pośrednictwem wewnętrznych systemów funkcjonujących u pracodawcy, jak poczta elektroniczna czy system kadrowo-płacowy, albo jako skan dokumentu.

Jeżeli natomiast zasiłek wypłaca ZUS, to wniosek musi złożyć do Zakładu osoba ubezpieczona, jak dotychczas w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem lub formie dokumentu elektronicznego na PUE/eZUS albo na adres do doręczeń elektronicznych. Wniosek powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub też podpisem udostępnionym przez ZUS.

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W sytuacji, gdy osoba ubezpieczona złoży wniosek o zasiłek opiekuńczy do swojego pracodawcy, który nie wypłaca zasiłku, pracodawca ma obowiązek przekazać wniosek do ZUS w postaci papierowej, albo jako załącznik np. w formie skanu, do dokumentu elektronicznego wysłanego np. przez portal eZUS. Do Zakładu nie trzeba wysyłać wersji papierowej, jeśli złożona została elektroniczna wersja wniosku.

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Zasiłek chorobowy: dokumenty elektroniczne uznawane za ważne

ZUS podkreślił, że wnioski oraz dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku, które płatnik składek przekaże do ZUS w formie dokumentu elektronicznego, będą uznawane za tak samo ważne i skutecznie prawnie, jakby były złożone papierowo i podpisane własnoręcznie przez osobę ubezpieczoną.

Jeśli oprócz wniosku wymagane są inne dokumenty, można je złożyć jako dokumenty oryginalne, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub elektroniczne kopie. Jeżeli zasiłki wypłaca ZUS, płatnik składek powinien przekazać niezbędne dokumenty do przyznania i wypłaty zasiłku najpóźniej 7 dni od ich otrzymania.