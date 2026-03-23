Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Świadczenie pielęgnacyjne » Świadczenie pielęgnacyjne wliczane do stażu pracy? Zmiana poprawiłaby sytuację opiekunów na rynku pracy

Świadczenie pielęgnacyjne wliczane do stażu pracy? Zmiana poprawiłaby sytuację opiekunów na rynku pracy

23 marca 2026, 11:04
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Okres pobierania świadczeń z tytułu opieki nad osobą z niepełnosprawnością nie wlicza się do stażu pracy
Dzięki takiemu rozwiązaniu powracający na rynek pracy opiekunowie zyskaliby dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego czy wyższy dodatek stażowy. Jakie argumenty przemawiają za wprowadzeniem nowych przepisów? Czy jest szansa na taką zmianę?

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do stażu pracy?

Sejmowa Komisja ds. Petycji zdecydowała o skierowaniu dezyderatu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie petycji dotyczącej okresów pobierania świadczeń dla opiekunów za okresy pracy.

W petycji postulowano, by okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna traktowane były tak jak okresy pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze.

Autor petycji zwraca uwagę na fakt, iż osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna według starych zasad nie mogą podejmować pracy zarobkowej. „Choć okresy pobierania tego typu świadczeń są okresami składkowymi, czyli uwzględniane są przy przyznawaniu prawa i wyliczaniu wysokości emerytury lub renty, to jednak w kontekście praw pracowniczych nie są zaliczane do stażu pracy. Nie są zaliczane więc do okresu od którego np. zależy wymiar urlopu wypoczynkowego lub dodatek stażowy (przyznawany na niektórych stanowiskach w wybranych zawodach na podstawie odrębnych przepisów)” – czytamy w petycji.

Są argumenty za zaliczeniem okresu pobierania świadczeń do stażu pracy

Zdaniem Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, taki postulat jest zgodny z systemowymi rozwiązaniami prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.

„Przyjęcie takiego rozwiązania poprawiłoby sytuację osób powracających do zatrudnienia pracowniczego lub podejmujących takie zatrudnienie po okresach sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi takiej opieki” – podkreśla Dorota Dzienisiuk, ekspert ds. legislacji w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji.

Przede wszystkim taki wniosek nie sprzeciwia się zasadom wliczania rozmaitych okresów do okresu zatrudnienia, zwłaszcza po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy i objęciu nowymi regulacjami niektórych osób sprawujących opiekę nad dziećmi. Na mocy nowelizacji Kodeksu pracy (ustawa z 26 września 2026 r) do okresu zatrudnienia wlicza się m.in. okres zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

„Powyższe przepisy wskazują, że z punktu widzenia aktualnej konstrukcji prawnej wliczania rozmaitych okresów do okresów zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy sprawowanie opieki nad dzieckiem lub dzieckiem niepełnosprawnym jest traktowane jako aktywność pozwalająca na traktowanie jej w sposób równoważny z wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy. W związku z tym uwzględnienie okresów sprawowania opieki nad dziećmi, a pominiecie sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi może okazać się nieobojętne z punktu widzenia zakazu dyskryminacji związanej z niepełnosprawnością” – wskazano w opinii.

Ponadto – jak podkreślono też w samej petycji - okresy sprawowania opieki wiążą się ze znacznym wysiłkiem osób sprawujących opiekę, który można uznać za równoważny wykonywaniu pracy. Taki jest też cel wspomnianych świadczeń. Co ważne, osoby pobierające świadczenia opiekuńcze podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, mogą nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do stażu emerytalnego?

Warto pamiętać, iż za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt (burmistrz lub prezydent miasta) opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres 20 lat (w przypadku kobiet) i okres 25 lat (mężczyźni. Dzięki takiemu przepisowi opiekunowie po osiągnięciu wieku emerytalnego, które nigdy nie były aktywne zawodowo nabywają prawo do emerytury. Jest to świadczenie w kwocie minimalnej emerytury. Jego podwyższenie jest możliwe w przypadku podjęcia pracy zarobkowej i opłacania składek.

Dlaczego zmiana poprawiłaby sytuację opiekunów?

Warto pamiętać, iż w 2024 r. zmieniły się przepisy dotyczące przyznawania świadczeń opiekuńczych. Jednak wciąż część osób pobiera je na zasadzie tzw. praw nabytych. A kluczowym warunkiem do wpłacania przez MOPS chociażby świadczenia pielęgnacyjnego była rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się odpowiednim orzeczeniem.

Gdyby opiekun osoby z niepełnosprawnością chciał podjąć zatrudnienie, to biorąc pod uwagę krótki staż pracy, na początku miałby prawo do 20-dniowego urlopu wypoczynkowego. Często nie mógłby również korzystać z innych przywilejów przewidzianych dla pracowników z dłuższym stażem.

Przypomnijmy, iż staż pracy wpływa m.in. na:

• wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego;

• dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę;

• wyższą odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę;

• wyższy dodatek stażowy;

• nabycie prawa do nagrody jubileuszowej.

W praktyce również wiele ofert pracy wymaga określonego stażu.

Czy jest szansa na taką zmianę?

12 marca 2026 r. petycja została rozpatrzona przez sejmową komisję. Posłowie zdecydowali, iż skierują w tej sprawie dezyderat do ministerstwa rodziny z pytaniem o to czy prowadzone są prace nad zmianą przepisów w tym zakresie. „Zwłaszcza w świetle ostatnich ustaw, które przyjmowaliśmy. To warto, bo to są osoby, które przez długi okres tak naprawdę pracowały na więcej niż jeden etat, opiekując się bliską osobą z niepełnosprawnościami, i w momencie, kiedy mogą iść do pracy, to nie liczy im się to ani do stażu, ani do wymiaru urlopu. Myślę, że skutki finansowe praktycznie niezbyt duże dla budżetu państwa, ale ważne dla tych osób” – podkreśliła posłanka Urszula Rusecka.

Wkrótce powinniśmy poznać stanowisko rządu w tej sprawie.

Powiązane
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Rodzice mają problem z niejasnym terminem
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Rodzice mają problem z niejasnym terminem
Świadczenie pielęgnacyjne. Od 1 stycznia 2026 r. MOPS wypłaci 3386 zł
Świadczenie pielęgnacyjne. Od 1 stycznia 2026 r. MOPS wypłaci 3386 zł
Źródło: INFOR
Prawo
WIBOR nie broni się samą legalnością. Dlaczego teza o „micie abuzywności” upraszcza problem za bardzo
23 mar 2026

Spór o WIBOR nie jest sporem o samą nazwę wskaźnika i jego legalność. Jest sporem o coś znacznie poważniejszego: czy konsument, podpisując wieloletnią umowę kredytową, rzeczywiście otrzymał prawdziwy, pełny i zrozumiały obraz mechanizmu, który miał decydować o cenie jego kredytu. I to pytanie wciąż pozostaje otwarte - pisze Krzysztof Szymański.
Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości blokują najem krótkoterminowy. Nie chcą sąsiadować z apartamentami na wynajem. Co na to prawo?
23 mar 2026

Dochodzi do następujących sytuacji: ktoś kupuje mieszkanie i ma w planach wynajmowanie go. Po kilku miesiącach okazuje się, że wspólnota, a czasem nawet właściciel całego obiektu wydaje uchwałę, która ogranicza możliwość najmu krótkoterminowego. Właściciel mieszkania ma ograniczone pole działania i często jest wręcz zmuszany do sprzedania lokalu. Ale stali mieszkańcy też mają swoje racje. Najem krótkoterminowy bywa źródłem hałasu, zniszczeń i spadku prestiżu nieruchomości.

Co zrobić jeśli wykorzystałem całe chorobowe? ZUS pokazuje zasady kolejnego wsparcia: świadczenia rehabilitacyjnego
23 mar 2026

Jeśli wyczerpiesz limit dni na chorobowym, możesz złożyć wniosek do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to przysługuje, jeśli wykorzystasz cały okres zasiłku chorobowego i nadal jesteś chory, ale dzięki rehabilitacji masz szansę na odzyskanie zdolności do pracy.
Kobiety mogą kończyć pracę godzinę wcześniej lub zaczynać godzinę później, a za odmowę nawet 30 tys. zł grzywny dla pracodawcy. Wystarczy złożenie oświadczenia [WZÓR]
23 mar 2026

Kobiety karmiące swoje dziecko piersią – mają prawo do dwóch dodatkowych 30-minutowych (lub odpowiednio - 45-minutowych) przerw w pracy. Na wniosek pracownicy – przerwy te mogą być wykorzystywane łącznie, co w praktyce oznacza, że kobieta może kończyć pracę godzinę (lub odpowiednio – półtorej godziny) wcześniej lub zaczynać ją godzinę (lub odpowiednio – półtorej godziny) później. Pracodawca nie ma przy tym prawa wymagać od pracownicy przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia piersią, a za odmowę udzielania jej ww. przerw – grozi mu nawet 30 tys. zł grzywny.

REKLAMA

Emerytury zabrane, po niekonstytucyjności oddane, ale co z odsetkami? O tym zapomniano, dlatego teraz posłowie domagają się pieniędzy dla tego rocznika
23 mar 2026

Kobiety urodzone w 1953 roku, które przeszły na emeryturę, przez lata otrzymywały świadczenia w za niskiej wysokości. Przepis, który to sprawił, Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją RP. Potem emerytury wprawdzie przeliczono, ale... zapomniano o jednym - odsetkach. Posłowie z komisji sejmowej już podjęli kroki, które mogą niespodziewanie dopełnić portfele seniorek.
Wiata samochodowa (lub drewutnia) sąsiada w niewielkiej odległości od granicy nieruchomości lub okien Twojego domu niezgodna z przepisami – koniec ze spalinami samochodu sąsiada w Twoim domu i cieniem w Twoim ogrodzie
23 mar 2026

Choć zadaszenie miejsca postojowego wydaje się nieskomplikowane od strony technicznej – zdecydowanie nie jest takie w świetle prawa budowlanego i w praktyce – wiele wiat (zarówno tych samochodowych, jak i przeznaczonych do przechowywania drewna) znajdujących się przy polskich domach, posadowionych jest niezgodnie z przepisami i może zostać zakwalifikowanych jako samowola budowlana, która może znacznie uszczuplić portfel właściciela takiej wiaty. Zabronione jest zwłaszcza „stawianie” wiat w zbyt bliskiej odległości od granicy nieruchomości i okien domu sąsiada (co jest częstą praktyką).
Minął rok i mamy przegląd funkcjonowania ustawy o świadczeniu wspierającym. Co do zmiany i co trzeba usprawnić?
21 mar 2026

Po roku obowiązywania ustawy o świadczeniu wspierającym przeprowadzono przegląd jej stosowania oraz zasad ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów wskazuje możliwe kierunki zmian, których celem jest m.in. skrócenie czasu oczekiwania na decyzję i usprawnienie działania systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
800+ i 300+ dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
20 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż przy stosowaniu przepisów regulujących przyznawanie świadczenia nadrzędne świadczenie powinno mieć dobro dziecka. Sąd nie poparł literalnej wykładni przepisów, która uzależnia otrzymanie świadczenia dobry start i świadczenia wychowawczego od złożenia wniosku o przysposobienie dziecka.

REKLAMA

Polski USC musi uznać małżeństwo jednopłciowe z Niemiec - ale to dopiero początek, konsekwencje idą bardzo daleko bez zmiany jednego przepisu
23 mar 2026

Krajowy Naczelny Sąd Administracyjny właśnie nakazał polskiemu urzędowi stanu cywilnego wpisanie do polskiego rejestru niemieckiego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. To pierwsza taka decyzja polskiego sądu - podjęta bez jakiejkolwiek zmiany ustawy czy konstytucji. Wyrok wywołuje burzę, ale nie po raz pierwszy w tej sprawie - zajmował się nią już TSUE, którego NSA wcześniej pytał o zdanie.
„Ktoś używa Twojego pseudonimu". Ukradli mi nazwę, którą budowałem przez sześć lat. Jak uniknąć utraty tożsamości w sieci?
20 mar 2026

Pewnego dnia dostałem wiadomość od słuchacza, który pogratulował mi nowego singla. Ucieszyłem się i jednocześnie zdziwiłem, bo niczego ostatnio nie publikowałem. Skorzystałem z YouTube - wpisałem swój pseudonim, posortowałem wyniki od najnowszych i... zamarłem.
