Świadczenia dla ojca opiekującego się dzieckiem. Nawet 61 tygodni wolnego od pracy

Na jakie świadczenia może liczyć ojciec zajmujący się dzieckiem? Czy może korzystać z takich świadczeń jak matka?

Ojcowie również mają prawo do płatnego zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego z ZUS. Sprawdź, jakimi uprawnieniami ojcowie muszą podzielić się z matką, a które przysługują wyłącznie ojcom.

61 tygodni wolnego od pracy

Po narodzinach dziecka, rodzice mogą liczyć łącznie na 61 tygodni wolnego od pracy, na które składają się urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Dotyczy to również opiekunów, którzy przyjęli dziecko na wychowanie. Okres ten może być dłuższy dla rodziców, którym urodziło się bądź przyjęli na wychowanie więcej niż jedno dziecko, a także dla rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie „Za życiem”. Podczas korzystania z tych urlopów rodzice otrzymują płatny zasiłek macierzyński, o ile podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Urlop ojcowski - ile czasu

Oprócz świadczeń przysługującym rodzicom wspólnie, ojcowie mają prawo do 2 tygodni urlopu ojcowskiego.

Urlop macierzyński wykorzysta ojciec

Przy urodzeniu bądź przyjęciu na wychowanie jednego dziecka urlop macierzyński trwa 20 tygodni. Najczęściej z całości urlopu macierzyńskiego korzystają kobiety. Pierwsze 14 tygodni jest zarezerwowane wyłącznie dla nich. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad dzieckiem. Natomiast, jeśli po 14. tygodniach od urodzenia dziecka mama będzie chciała wrócić do pracy, to opiekę nad dzieckiem może przejąć ubezpieczony tata.

Urlop rodzicielski - kto ma prawo do urlopu i ile trwa

Po urlopie macierzyńskim oboje rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego. Okres tego urlopu został wydłużony o 9 tygodni i wynosi 41 tygodni - w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka lub 43 tygodnie - w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka. Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. Co ważne, dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje tylko jednemu z rodziców. Jeśli ubezpieczona mama wykorzystała urlop rodzicielski w maksymalnym wymiarze, np. 32. lub 34. tygodni, to pozostałe 9 tygodni może wykorzystać już tylko drugi rodzic.

Urlop ojcowski

Niezależnie od tego, czy ojciec korzystał z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski, który może trwać 2 tygodnie. Należy pamiętać, że urlop ojcowski można wykorzystać do dnia, w którym dziecko skończy 12. miesiąc życia, albo dnia, w którym minie 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończy 14 lat.

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

