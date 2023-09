Zasiłek dla bezrobotnych - co wpływa na jego wysokość?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? W jakiej wysokości? Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych? Które okresy nie są brane pod uwagę przy jego wyliczaniu?

Zasiłek dla bezrobotnych - komu przysługuje

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała przynajmniej 365 dni i otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Jest to podstawowy warunek, aby w ogóle otrzymać zasiłek. To, jaka będzie wysokość tego zasiłku zależy od łącznego stażu pracy oraz innych okresów, które mają na to wpływ.

W zależności od udokumentowanego stażu pracy, zasiłek dla bezrobotnych może być przyznany w wysokości 80 proc. (do 5 lat stażu), 100 proc. (5-20 lat stażu) lub 120 proc. (powyżej 20 lat stażu) kwoty zasiłku.

Co wpływa na wysokość zasiłku

Okresy, które wpływają na wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Do obliczenia stażu pracy urząd bierze pod uwagę wszystkie okresy, w których odprowadzana była składka na Fundusz Pracy, czyli m.in.:

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem,

prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem okresu odprowadzania preferencyjnych składek ZUS),

pracy w czasie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,

opłacania składki w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą.

Ponadto, do stażu pracy, od którego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych zaliczane są także okresy:

służby wojskowej, pracy w policji, ABW, straży pożarnej oraz straży granicznej, jak również w innych służbach mundurowych,

urlopu wychowawczego,

za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy,

pracy, za które wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia,

za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeśli podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Które okresy nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu zasiłku

Do obliczenia stażu pracy, od którego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie są brane pod uwagę okresy:

pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,

zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,

zasiłku macierzyńskiego wypłacanego po ustaniu zatrudnienia,

świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej,

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, które zrezygnowały z prowadzenia działalności gospodarczej lub rozwiązały umowę zlecenia,

pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

