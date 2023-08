Jak uzyskać zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego. Sprawdź jak załatwić sprawę przez internet krok po kroku

Jeśli pobierasz emeryturę w wysokości 3500 zł to czternastka wyniesie 2050 zł. Ile kto dostanie 14. emerytury

Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których świadczenie główne, np. emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przy czym aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 zł brutto.