5 świadczeń dla samotnych rodziców w 2019 r.

1. „500 plus”, czyli świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze, popularnie nazywane „500 plus” przysługuje samotnym rodzicom, jeżeli od drugiego rodzica zostały ustalone alimenty. Dotyczy to zarówno świadczeń na pierwsze dziecko, jak i na kolejne.

Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej samotny rodzic ubiegający się o świadczenie wychowawcze powinien dołączyć do wniosku jeden z następujących dokumentów:

odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,

odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty,

odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź

umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji, ale tylko wtedy, gdy sąd – po spełnieniu warunków przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego – nadał takiej umowie klauzulę wykonalności.

Obowiązek ten nie istnieje, jeżeli:

drugie z rodziców dziecka nie żyje;

ojciec dziecka jest nieznany;

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

2. „Kosiniakowe”, czyli świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie jest jednym ze świadczeń rodzinnych. Celem wprowadzenia tzw. kosiniakowego było wsparcie rodziców, nie mających prawa do zasiłku macierzyńskiego, przysługującego w trakcie urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. W takiej sytuacji są m.in. osoby bezrobotne czy studiujące. Świadczenie wypłacane jest przez rok (w przypadku urodzenia jednego dziecka) w kwocie 1000 zł miesięcznie. Okres pobierania świadczenia wynosi

- 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie

- 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie

- 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie

- 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Kwoty świadczenia nie mnoży się przez liczbę dzieci. Nawet na kilkoro z nich przysługuje jedna kwota 1000 zł.

W pierwszej kolejności do świadczenia rodzicielskiego uprawniona jest matka. Ojciec może otrzymać pieniądze, jeżeli matka zmarła lub porzuciła dziecko. Tata jest uprawniony do świadczenia także wtedy, gdy matka na swój wniosek skróciła okres pobierania świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego po korzystaniu z tych uprawnień przez co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka.