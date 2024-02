500 plus zamiast 800 plus na koncie. Co zrobić?

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Co, jeśli na konto wpłynęło jednak tylko 500 zł?

Gdy na konto zamiast 800 zł wpłynie tylko 500 zł

Podwyższenie kwoty świadczenia wychowawczego z 500 zł na 800 zł następuje automatycznie, wbrew niektórym fałszywym informacjom wysyłanym przez oszustów – nie trzeba składać żadnego wniosku, klikać w linki ani wchodzić na specjalne strony.

REKLAMA

ZUS wypłaca środki w konkretnie ustalone dni i są to: to 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień każdego miesiąca. Jeśli termin wypłaty wypada w weekend albo święto wolne od pracy, środki przekazywane są na konto dzień wcześniej.

Co w przypadku, gdy rodzic lub opiekun dostał w swoim terminie płatności w styczniu 500 zł zamiast 800 zł?

- Zmiana z 500 na 800 zł następuje automatycznie. Niekiedy jednak, choć bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, w których świadczenie wychowawcze zostało już przyznane i jest wypłacane, jednak w sprawie zaistniała konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dla takich przypadków zmiana kwoty musi zostać obsłużona manualnie przez pracownika ZUS-u – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Świadczenie wychowawcze w nowej wysokości przysługuje od 1 stycznia 2024 r., ale ZUS na podwyższenie kwoty z 500 do 800 ma czas do końca lutego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto może się spodziewać mniejszej kwoty na koncie

REKLAMA

Rzeczniczka ZUS uspokaja, że sytuacja, w której na konto zamiast 800 zł wpłynie 500 zł dotyczy małej grupy świadczeniobiorców. Najczęściej dzieje się to wówczas, gdy wpłynęły dwa wnioski od różnych wnioskodawców na to samo dziecko albo gdy zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego do Prezesa ZUS. Czyli, dotyczy to przypadków, w których ZUS musi coś wyjaśnić, zweryfikować. Wówczas należy poczekać na rozwiązanie sprawy, kwota zostanie wyrównana.

Bywa też tak, że świadczenie otrzymuje dwójka dzieci w jednej rodzinie, a w sprawie jednego prowadzone jest postępowanie. W tej sytuacji w przypadku jednego dziecka kwota będzie podwyższona automatycznie, w przypadku drugiego - po wyjaśnieniu sprawy.

Kto może otrzymać 800 plus

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od dochodów rodziców czy opiekunów. Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną (przez PUE ZUS, aplikację mobilną mZUS, portal Emp@tia lub bankowość internetową), wypłaca je ZUS.

Okres świadczeniowy 800 plus zaczyna się 1 czerwca jednego roku i trwa do 31 maja roku następnego. Wnioski można składać od 1 lutego. Aby otrzymać 800 plus na cały okres świadczeniowy, należy złożyć wniosek do 30 czerwca. Za wnioski złożone po tym terminie ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym zostały złożone (ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka).

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195).

Zobacz także: Rekordowo dużo wniosków o 800 plus. ZUS podał dane

1000 zł dla rodziców lub opiekunów dziecka. Becikowe nie tylko na noworodka

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl