150 albo 250 złotych dopłaty do 1 dnia wakacyjnego wyjazdu. Będzie dofinansowanie dla dzieci z roczników 2002–2020

150 albo 250 złotych dopłaty do 1 dnia wakacyjnego wyjazdu. Będzie dofinansowanie dla dzieci z roczników 2002–2020

15 kwietnia 2026, 07:33
Małgorzata Masłowska
Już dziś warto zacząć interesować się ofertą wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W tym celu warto śledzić programy realizowane m.in. przez rząd i fundacje udzielające w tym zakresie wsparcia. Już teraz wiadomo, że w niektórych przypadkach może ono wynieść nawet 250 zł na dzień pobytu na obozie.

Dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku, ale nie dla każdego

Trwa wiosna, ale rodzice myślą już nie tylko o organizacji majówki, ale również o zbliżających się wielkimi krokami wakacjach. Bo choć z oficjalnych danych wynika, że inflacja hamuje, to jednak wiele domowych budżetów wydaje się być w gorszym stanie niż jeszcze kilka lat temu. Trzeba więc rozważyć na jakiego rodzaju wypoczynek rodzina będzie mogła sobie pozwolić latem, a z jakich atrakcji trzeba będzie zrezygnować. Warto też na bieżąco śledzić informacje o tym, które z podmiotów organizujących wypoczynek będą korzystały z dofinansowania. W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, że ruszył nabór wniosków w kolejnej edycji programu Aktywne Wakacje organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tak samo, jak w zeszłym roku, jego celem jest wspieranie organizacji obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, a partnerem – operatorem krajowym programu została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Ruszył nabór wniosków w programie Aktywne Wakacje

W 2026 roku budżet programu wynosi 25 000 000 zł, z czego 15 000 000 zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostałe10 000 000 zł stanowią środki Fundacji. O pieniądze nie mogą starać się odbiorcy końcowi, czyli rodzice i opiekunowie w imieniu dzieci i młodzieży, a organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, w szczególności: związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Wsparciem będą objęte wyjazdowe obozy sportowe odbywające się w okresie od 1 czerwca 2026 r. do 30 września 2026 r. Jak więc widać, środki mogą zostać przeznaczone nie tylko na aktywności ściśle związane z wakacjami szkolnymi, jednocześnie jednak czas na ich zorganizowanie jest krótszy niż był w 2025 roku, gdy wyznaczony termin kończył się dopiero 30 listopada.

150 albo 250 złotych dopłaty do 1 dnia pobytu na obozie

Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było ubiegać się o dofinansowanie? Przede wszystkim organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny. Sam obóz powinien m.in. mieć sportowy charakter, odbywać się na terenie Polski i trwać co najmniej 7 dni. Jeśli jest dłuższy niż określone minimum, dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu. Uczestnikami obozu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2002–2020, tj. w wieku od 6 do 24 lat, a kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia sportowe: trenera lub instruktora. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika nie może przekroczyć 150 zł za 1 dzień obozu (nie więcej niż 1500 zł za cały okres obozu). W przypadku realizacji obozów sportowych w Centralnych Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, kwoty dofinansowania są inne i nie mogą przekraczać odpowiednio 250 zł za 1 dzień obozu i 2500 zł za cały okres obozu.
Szczegółowe informacje na temat programu i zasad składania wniosków można znaleźć na stronie granty.fundacjalotto.pl. Nabór będzie trwał do 7 czerwca 2026 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Prawo
Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 roku?
14 kwi 2026

Chociaż w 2026 roku świadczenie wspierające jest dostępne dla kolejnej grupy osób z niepełnosprawnościami, to przepisy wciąż przewidują kilka wyłączeń. Kiedy prawo do świadczenia wspierającego nie przysługuje? Czy jest szansa na zmianę przepisów?
Liczne zmiany w planowaniu przestrzennym. Gminy mają czas na opracowanie planów ogólnych do 31 sierpnia 2026 r.
14 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wydłużenie terminu dla gmin na opracowanie planów ogólnych dla gmin (do końca sierpnia br), usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz lepsze zarządzanie przestrzenią i wykorzystanie nowych technologii.
150 albo 250 złotych dopłaty do 1 dnia wakacyjnego wyjazdu. Będzie dofinansowanie dla dzieci z roczników 2002–2020
15 kwi 2026

Już dziś warto zacząć interesować się ofertą wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W tym celu warto śledzić programy realizowane m.in. przez rząd i fundacje udzielające w tym zakresie wsparcia. Już teraz wiadomo, że w niektórych przypadkach może ono wynieść nawet 250 zł na dzień pobytu na obozie.
16 kwietnia TSUE może ostatecznie rozstrzygnąć spory frankowe w Polsce. Czy odpowiedzi na te pytania zmienią praktykę orzeczniczą sądów?
14 kwi 2026

Rynek tzw. sporów frankowych przyzwyczaił nas do przełomowych dat, ale 16 kwietnia 2026 roku ma potencjał, by stać się jedną z najważniejszych cezur w całej historii tych postępowań. Tego dnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi trzy wyroki dotyczące przedawnienia roszczeń banków wobec kredytobiorców. Równolegle Rzecznik Generalny TSUE przedstawi opinię w kolejnej sprawie, która może bezpośrednio przełożyć się na wysokość roszczeń dochodzonych przez konsumentów.

REKLAMA

Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?
14 kwi 2026

Rząd chce zreformować świadczenie wspierające. Tak wynika z dokonanego kilka miesięcy temu przeglądu. Ale zmiany postulują też osoby z niepełnosprawnościami. Wiele pomysłów dotyczy badania potrzeby wsparcia i przyznawania punktów przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
System kaucyjny 2026. Za co zapłacisz 1 zł więcej, a co wyrzucisz do kosza bez kaucji?
14 kwi 2026

Nowe zasady segregacji odpadów wciąż budzą emocje przy sklepowych półkach. Choć system kaucyjny działa od października 2025 roku, nadal tylko wybrane opakowania pozwalają na odzyskanie gotówki. Sprawdź, za które butelki i puszki otrzymasz zwrot pieniędzy w automacie, a które z nich - mimo podobnego wyglądu - muszą bezpowrotnie trafić do Twojego żółtego kosza na odpady.
Duże zmiany w finansach publicznych od 14 kwietnia 2026 r. Nowości w klasyfikacji budżetowej, zarządzaniu inwestycjami publicznymi i budżetem państwa
14 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Finansów poinformowało, że nowe przepisy mają poprawić skuteczność i efektywność wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu rzetelnej i przejrzystej informacji o transferach, jakie zachodzą w jednostkach sektora finansów publicznych. Te nowe przepisy realizują kamień milowy A2aG określony dla Reformy Systemu Budżetowego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Polska szykuje się na wypadek wojny. Co zabrać ze sobą w razie ewakuacji?
15 kwi 2026

Kraje europejskie, w tym Polska, przygotowują się na potencjalny kryzys lub wojnę. Państwa będą współpracować w zakresie planów ewakuacji ludności. Jak obywatele powinni przygotować się na zagrożenie? Sprawdzamy, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny i jakie należy zabrać dokumenty.

REKLAMA

Referendum konstytucyjne. Czy Polacy zdecydują o hierarchii prawa? Nowa petycja wraca do fundamentalnych pytań o system prawny
14 kwi 2026

Wraca pytanie, które regularnie dzieli prawników i opinię publiczną: co ma pierwszeństwo - Konstytucja RP czy prawo międzynarodowe? Nowa petycja, skierowana do Senatu RP, proponuje zwołanie ogólnokrajowego referendum w sprawie hierarchii źródeł prawa w Polsce.
Zaostrzenie zasad dotyczących nieobecności w szkole. Co przewiduje przyjęty projekt? Od kiedy zmiany?
14 kwi 2026

Plany co do zakresu zmian w szeroko rozumianej oświacie szybko i często się zmieniają. Co wynika z przyjętego w ostatnim czasie projektu? Między innymi zaostrzenie zasad w zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Czego należy się spodziewać w nowym roku szkolnym?
