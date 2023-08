Podręczniki w roku szkolnym 2023/24. Dotacja podręcznikowa - termin, wniosek, rozporządzenie

Terminy

Rozporządzenie wprowadza dodatkowy termin udzielania dotacji celowej przez wojewodę, tj. do dnia 3 lipca 2023 r., w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja 2023 r. do dnia 5 czerwca 2023 r. W konsekwencji powyższego, zmianie ulega także § 5 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. - wojewoda udziela dotacji celowej w terminie do dnia 8 sierpnia 2023 r., w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 czerwca 2023 r. do dnia 12 lipca 2023 r.

Formularz

Możliwe jest wypełnienie formularzy, stanowiące załączniki do rozporządzenia, za pomocą aplikacji.

Załadowaną stronę aplikacji należy odświeżyć przy pomocy klawisza F5. Nieodświeżona strona wyświetla informację o rozporządzeniu z 2022 r.

Wypełnione przez szkołę lub jednostkę samorządu terytorialnego odpowiednio wniosek lub informacja, zgodnie z rozporządzeniem, mogą być przekazywane w postaci:

elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP); papierowej i elektronicznej: w postaci papierowej, z umieszczeniem stosownej pieczęci i własnoręcznego podpisu, przesłane pocztą tradycyjną; w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zapewnienie podręczników uczniom będącym obywatelami Ukrainy Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), w 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w tym artykule, m. in. dla uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa. Wnioskowanie o środki z Funduszu Pomocy odbywa się na odrębnych formularzach załączonych poniżej.

Lista kontaktów do osób z poszczególnych kuratoriów oświaty koordynujących procedowanie środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe: