Czy brak prac domowych stał się faktem? Przepisy są uchwalone i opublikowane, ale…. niekonstytucyjne? Jak do tego doszło?

Rząd wpisał do przepisów nie drugą waloryzację, a dodatkową waloryzację. Jest to tylko przyspieszenie waloryzacji z marca 2025 r. i rozpoczęcie jej już we wrześniu 2024 r. Ale potem kwota waloryzacji dodana do emerytury we wrześniu 2024 r., pomniejszy kwotę waloryzacji z marca 2025 r.