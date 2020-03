Kiedy będę mógł skorzystać z oszczędności zebranych w PPK?

Kiedy można skorzystać ze środków z PPK?

PPK jest programem, w którym systematycznie gromadzone są oszczędności - z przeznaczeniem na wypłatę po ukończeniu 60. roku życia oraz na inne cele przewidziane w przepisach. To oznacza, że zasadniczym celem oszczędzania w PPK jest zabezpieczenie finansowe na czas obniżonej aktywności zawodowej. Z tego względu, najkorzystniejsze jest wypłacanie oszczędności z PPK dopiero po 60. roku życia. Jednak wypłacić środki można również wcześniej. Istnieje też możliwość skorzystania z tych środków w trudnych sytuacjach - w razie poważnego zachorowania lub na potrzeby pokrycia wkładu własnego w kredycie hipotecznym.

Polecamy: Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy

reklama reklama



Wypłata środków z PPK po ukończeniu 60. roku życia

Uczestnik może wypłacić oszczędności z PPK po ukończeniu przez niego 60. roku życia. Najkorzystniejsze będzie dla niego wypłacenie:

wszystkich środków w minimum 120 miesięcznych ratach,

25% środków jednorazowo, a pozostałych 75% - w co najmniej 120 ratach miesięcznych.

W takiej sytuacji, wypłacane środki nie zostaną pomniejszone o żadne należności publicznoprawne.

Jeśli natomiast uczestnik PPK zdecyduje się na wypłatę środków w mniejszej niż 120 liczbie rat, wypłacane środki zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych.

Zwrot - wycofanie środków z PPK przed 60. rokiem życia

Uczestnik może wycofać środki z PPK również przed ukończeniem 60. roku życia. Jest to możliwe w każdym czasie. W takim przypadku, zapłaci jednak podatek od zysków kapitałowych. Wypłacane mu środki zostaną także pomniejszone o wpłatę powitalną i dopłaty roczne, które otrzymał. Środki pochodzące z dopłat od Państwa są zwracane w całości do Funduszu Pracy. Ponadto, zostanie potrąconych 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę. Kwota potrącenia zostanie przekazana na rachunek wskazany przez ZUS, a informacja o kwocie zostanie zaewidencjonowana na koncie uczestnika PPK w ZUS jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne, podwyższając w ten sposób jego kapitał emerytalny.

W przypadku złożenia wniosku o zwrot środków, uczestnik PPK otrzymuje:

70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych;

środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych; 100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez tego uczestnika, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych.

Wypłata środków z PPK w razie poważnego zachorowania

W przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, czy jego małżonka lub dziecka, może on zawnioskować o wypłatę do 25% środków z PPK. Taka wypłata w związku z poważnym zachorowaniem może być zrealizowana przez uczestnika wielokrotnie. Przy czym, jedno ze zdarzeń mieszczących się w katalogu „poważnego zachorowania” (jednej osoby) może uzasadniać jedną taką wypłatę z rachunku PPK. To oznacza, że ten sam uczestnik PPK może wypłacić nawet 25% zgromadzonych na rachunku PPK środków np. w przypadku stwierdzenia u niego jednej z jednostek chorobowych wskazanych w ustawie o PPK, pomimo że wcześniej wypłacił już 25% zgromadzonych na rachunku PPK środków w związku ze zdiagnozowaniem u niego innej z wymienionych w ustawie jednostek chorobowych.