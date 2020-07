Program „Dotacje na kapitał obrotowy” - kto i jak może uzyskać dofinansowanie?

Program wsparcia „Dotacje na kapitał obrotowy” ruszył w dniu 15 czerwca 2020 r. Obecnie, jak poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 15 lipca br., w ciągu miesiąca naboru wniosków o dofinansowanie przyznanych zostało już prawie 592 mln zł środków unijnych - średnim firmom, które na skutek pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Ten specjalny instrument wsparcia finansowany jest z dwóch programów operacyjnych - Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów czekają 2 miliardy złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.





Dotacje na kapitał obrotowy - które firmy mogą je otrzymać?

Pomoc w ramach programu „Dotacje na kapitał obrotowy” skierowana jest do określonej grupy przedsiębiorców. Jej otrzymanie wymaga spełnienia kilku warunków.

Przed wszystkim trzeba spełniać kryterium bycia średnim przedsiębiorcą. Do tej kategorii zaliczają się podmioty które:

- mają siedzibę lub oddział na terenie Polski,

- zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,

- nie spełniają definicji mikro i małego przedsiębiorstwa, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Co do ostatniego punktu, to zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się tam jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, natomiast małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

W związku z tym, przedsiębiorca, który chce uzyskać dofinansowanie musi dokonać przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa. W tym celu należy ustalić, czy spełnione są warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

- kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),

- kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),

- powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.