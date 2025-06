Szok dla właścicieli domów i kosztowna zmiana ogrzewania dla milionów Polaków

Ważne

Wszystkie te zmiany są częścią ambitnej strategii klimatycznej Unii, zawartej w pakiecie legislacyjnym Fit for 55. Cel jest jasny – do 2030 roku obniżyć emisje gazów cieplarnianych o 55% względem poziomu z 1990 roku, a do 2050 roku osiągnąć pełną neutralność klimatyczną. Aby to zrealizować, konieczna jest głęboka transformacja w takich sektorach jak energetyka, transport czy budownictwo.