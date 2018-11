Bezrobocie w październiku 2018 r.

Bezrobocie - październik 2018 r.

Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,7 proc. i w porównaniu do września nie uległa zmianie - poinformowała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W październiku ministerstwo poinformowało, że stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,8 proc. Jednak po podaniu danych przez GUS, resort skorygował swój wynik do 5,7 proc.

"Bezrobocie nie rośnie, utrzymało się na poziomie z poprzedniego miesiąca. Październik kończymy z odczytem bezrobocia na poziomie 5,7 proc. Nieznacznie, ale jednak w dalszym ciągu z rejestrów bezrobocia w powiatowych urzędach pracy ubywa osób bezrobotnych" - powiedziała minister podczas konferencji prasowej. Wyraziła nadzieję, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych może się niedługo zbliżyć do 900 tys.

Bezrobocie w poszczególnych województwach

MRPiPS poinformowało, że w październiku spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,2 punktu procentowego) odnotowano w 10 województwach. Najsilniej (o 0,2 punktu procentowego) w województwie świętokrzyskim. W 5 województwach: lubelskim, lubuskim, opolskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim natężenie bezrobocia w porównaniu do września nie zmieniło się.

Resort zwrócił uwagę, że jedynie w województwie zachodniopomorskim odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,1 pkt. proc. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 3,1 proc.) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (9,9 proc.).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w województwach

Z kolei liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2018 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy), wyniosła 128,0 tys. i w porównaniu do września 2018 roku wzrosła o 9,4 tys., czyli o 7,9 proc.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że wzrost liczby wolnych miejsc pracy w październiku odnotowano w 9 województwach - oscylował w przedziale od 3,7 proc. w województwie małopolskim (wzrost o 0,3 tys. ofert) do 56,4 proc. w województwie lubuskim (wzrost o 2,1 tys. ofert). W 7 województwach czyli kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim odnotowano spadek liczby wolnych miejsc pracy, zdecydowanie najsilniejszy w województwie świętokrzyskim (spadek o 20,7 proc. tj. o 0,6 tys. ofert).

Liczba bezrobotnych w porównaniu do września

MRPiPS zaznaczyło, że liczba bezrobotnych w końcu października 2018 roku wyniosła 938,5 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca września 2018 roku spadła o 8,9 tys. osób (o 0,9 proc.).

Spadek liczby bezrobotnych w październiku 2018 roku - podkreślił resort - miał miejsce w 13 województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwach: wielkopolskim - o 2,3 proc. (o 1,2 tys. osób), mazowieckim - o 2,1 proc. (o 2,9 tys. osób), świętokrzyskim - o 2,1 proc. (o 0,9 tys. osób), śląskim - o 1,9 proc. (o 1,5 tys. osób). W 3 województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim odnotowano wzrost liczby bezrobotnych odpowiednio o 1,8 proc. (o 0,8 tys. osób), o 0,7 proc. (o 0,4 tys. osób) i o 0,9 proc. ( o 0,4 tys. osób). (PAP)

Autorzy: Paweł Żebrowski i Katarzyna Lechowicz-Dyl