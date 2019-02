Infor.pl > Prawo > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Opieka 75+ w 2019 r. z większą liczbą godzin usług dla seniorów

W 2019 r. program "Opieka 75+" będzie skierowany nie tylko do osób samotnych, ale także do seniorów pozostających w rodzinach. Program realizowany jest w gminach miejskich i wiejskich, a także w gminach miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców.